Polisiye ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisi Şahsiyet'in ilk sezonu büyük beğeni toplamıştı. Peki, Şahsiyet 2. sezon ne zaman? Şahsiyet 2. sezon çıkacak mı, nerede yayınlanacak? Şahsiyet 2. sezon olacak mı? İşte, Şahsiyet yeni sezon nerede yayınlanacak, Disney Plus'ta mı yanıtı...

Şahsiyet 2. sezon ne zaman? Polisiye ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisi Şahsiyet'in ilk sezonu büyük beğeni toplamıştı. Peki, Şahsiyet 2. sezon ne zaman? Şahsiyet 2. sezon çıkacak mı, nerede yayınlanacak? Şahsiyet 2. sezon olacak mı? İşte detaylar...

ŞAHSİYET 2. SEZON OLACAK MI?

sosyal medyada yer alan iddialara göre Şahsiyet dizisinin 2. sezonu olacak ve başrolünde Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin yer aldığı Şahsiyet dizisinin yeni sezonu Disney Plus Türkiye'de yayınlanacak.

ŞAHSİYET 2. SEZON NE ZAMAN?

Ay Yapım'ın Puhu'yla ortak çektiği dizi büyük ses getirmiş, Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'lı kadrosuyla seyirciye hem görsel, hem de düşünsel anlamda çok kaliteli bir yapım sunmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre efsane dizinin yeni sezonu çekiliyor. Şahsiyet'in devamı Disney Plus'ta yayınlanacak. Şu günlerde dizinin cast çalışmaları yapılıyor.

ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU

Emekli adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.

Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

ŞAHSİYET DİZİSİ OYUNCULARI