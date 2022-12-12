Şahsiyet 2. sezon ne zaman? Şahsiyet 2. sezon çıkacak mı, nerede yayınlanacak? Şahsiyet 2. sezon olacak mı?
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Polisiye ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisi Şahsiyet'in ilk sezonu büyük beğeni toplamıştı. Peki, Şahsiyet 2. sezon ne zaman? Şahsiyet 2. sezon çıkacak mı, nerede yayınlanacak? Şahsiyet 2. sezon olacak mı? İşte, Şahsiyet yeni sezon nerede yayınlanacak, Disney Plus'ta mı yanıtı...
Şahsiyet 2. sezon ne zaman? Polisiye ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisi Şahsiyet'in ilk sezonu büyük beğeni toplamıştı. Peki, Şahsiyet 2. sezon ne zaman? Şahsiyet 2. sezon çıkacak mı, nerede yayınlanacak? Şahsiyet 2. sezon olacak mı? İşte detaylar...
sosyal medyada yer alan iddialara göre Şahsiyet dizisinin 2. sezonu olacak ve başrolünde Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin yer aldığı Şahsiyet dizisinin yeni sezonu Disney Plus Türkiye'de yayınlanacak.
Ay Yapım'ın Puhu'yla ortak çektiği dizi büyük ses getirmiş, Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'lı kadrosuyla seyirciye hem görsel, hem de düşünsel anlamda çok kaliteli bir yapım sunmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre efsane dizinin yeni sezonu çekiliyor. Şahsiyet'in devamı Disney Plus'ta yayınlanacak. Şu günlerde dizinin cast çalışmaları yapılıyor.
Emekli adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.
Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.
Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir.
- Haluk Bilginer, Agâh Beyoğlu rolünde
- Cansu Dere, Nevra Elmas rolünde
- Metin Akdülger, Ateş Arbay rolünde
- Şebnem Bozoklu, Zuhal Çelik/Beyoğlu rolünde
- Hüseyin Avni Danyal, Cemil Havran rolünde
- Necip Memili, Tolga Yazgan rolünde
- Şenay Gürler, Nükhet Çoban rolünde
- Ayhan Kavas, Gürkan Doktor rolünde
- Önder Selen, Mümtaz rolünde
- İbrahim Selim, Sefa rolünde
- Fırat Topkorur, Firuz rolünde
- Recep Usta, Deva Çelik rolünde
- Rabia Soytürk, Süveyda rolünde
- Alptekin Ertürk, Selim Amca rolünde
- Müjde Ar, Nesrin rolünde
- Yusufcan Sancaklı, Polis rolünde
- Hümeyra, Feza Yurtgil rolünde
- Volkan Uygun, Vural rolünde
- Avni Yalçın, Mehmet Yurtgil rolünde
- Okan Avcı, Tufan Elibol rolünde
- Onur Yar, Ufuk/Umut/Seyfi Terazi rolünde
- Can İlhan, Afşin rolünde
- Cengiz Samsun, Rüstem rolünde
- Ömer Çobanoğlu, Bedir rolünde
- Vural Ceylan, Hamza Kaymak rolünde
- Bekir Hakan Uyanık, Başkomiser rolünde
- Ali Seçkiner Alıcı, Naim Türedi rolünde
- Recep Sarı Nazif Çörtük rolünde
- Erkan Ayan, Sadi rolünde
- Turhan Kaya, Yüksel rolünde
- Naz Karaca, Reyhan rolünde
- Berfu Öngören, Yeliz rolünde
- Alper Atak, Tayfun rolünde
- İlkay Akdağlı, Haydar Bey rolünde
- Ahmet Baki Kurtuluş, Sungur rolünde
- Erkan Pet, Kırtasiyeci