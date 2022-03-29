Şahsenem kimdir? Şahsenem gerçek adı ne? Şahsenem kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Şahsenem merak konusu oldu. İşte Şahsenem hakkında merak edilen Şahsenem kimdir, Şahsenem hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ŞAHSENEM KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Ekim 1968

53yaşında

Nereli: Özbekistan

Shohsanam Qilicheva ya da bilinen adıyla Şahsenem (d. 2 Ekim 1968), Özbek-Türk şarkıcı, model ve oyuncu. Türkiye'de çıkışını Seyyah adlı albüm ile gerçekleştirmiş olup dört yıl sonra Efsane Aşk adlı albümü ile müzik piyasasına tekrar dönüş yapmış ve Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine kısa sürede ulaşmıştır. Sonraki yıllarda da çıkışını devam ettirmiştir.

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