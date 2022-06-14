Şahsenem Bacı kimdir, öldü mü, neden öldü? Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı (Senem Akkaş) kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Biyografisi

Yavuz Bingöl'ün halk ozanı annesi Şahsenem Bacı vefat etti. Şahsenem Bacı kimdir, öldü mü, neden öldü? Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı (Senem Akkaş) kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Hayatı ve biyografisi! Şahsenem Bacı gerçek ismi nedir? Şahsenem Bacı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi!

ŞAHSENEM BACI ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Yavuz Bingöl'ün binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle 70'li yıllara damgasını vuran annesi Şahsenie Bacı, geçtiğimiz aylarda solunum yetmezliği nedeniyle Taksim'deki bir hastaneye kaldırıldı. Bir süredir tedavi gören Türk halk ozanı Şahsenem Bacı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Magazin Burada'da yer alan habere göre, Şahsenem Bacı, yarın 15 Haziran Çarşamba saat 16.00'da İstanbul Karacaahmet Sultan Dergahı'nda düzenlenecek törenle Ayvalık'ta kızı Efsun Bingöl'ün yanına defnedilmek üzere uğurlanacak. Annesinin ölüm haberiyle yıkılan Yavuz Bingöl'den henüz bir açıklama gelmedi.

ŞAHSENEM BACI KİMDİR?

Senem Akkaş (d. 1943, Kars, ö. 14 Haziran 2022, İstanbul) halk ozanı.

Şahsenem Bacı 1943 yılında Sarıkamış'ın Boyalı köyünde doğdu. Asıl adı Şahsenem Akkaş'tır. Küçük yaşlarda bağlama öğrenmeye yöneldi. Şiire ilkokul yıllarında başladı.

Önceleri yurt sevgisi, sevda, gurbet, özlem gibi konuları işleyen Türkiye'nin ilk kadın ozanı Şahsenem Bacı daha sonra toplumsal sorunları da dile getirdi.

Küçük denecek yaşlarda evlenip İzmir'e yerleşti. Öğretmen olan eşinin de siyasi mücadele içinde olması nedeni ile çoğu sürgün amacıyla tayin olunan Kars, Konya, Ankara ve İzmir'de yaşadı. İlk profesyonel müzik yaşamı 1974 yılında Konya'da oturdukları sırada düğünlere çıkmasıyla başlar.Bu süreç ezilen işçi, köylü ve fukaraların dertlerini dile getridiği eserlerinin topluma mal olmaya başlaması ve tüm Türkiye'de tanınması ile devam eder. Liseyi dışarıdan bitirdikten sonra Açık Öğretim Fakültesine kaydoldu.

Akrabaları arasında Âşık Mustafa gibi Sarıkamış'ın birçok tanınmış aşığı bulunan Şahsenem Bacı, günümüz halk ozanlarından âşık Veysel, Aşık Mahzuni, Hüdai gibi isimlerden etkilendi.

Yaklaşık 1000 şiiri ve 150 türküsü bulunan Şahsenem Bacı, çeşitli aşık şölenlerine katıldı, 1975 yılındaki Hacı Bektaş, 1976 Antalya Aşıklar festivallerinde birincilikler kazandı.

Bugüne dek 5 adet albüm hazırlayan Şahsenem Bacı, şiirlerinin bir bölümünü Söz Nereye (1990) adlı kitapta topladı.

Sanatçı, müzisyen Yavuz Bingöl'ün ve yazar Oğuz Bingöl'ün annesidir.

Son dönemde alzheimer hastalığına yakalanmış olup,tedavi görmektedir.

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