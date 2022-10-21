Yemek Yazarı ve Programcı Sahrap Soysal MasterChef'e konuk olmuştu. Sempatik tavırlarıyla izleyicinin beğenisini kazanan Sahrap Soysal kitapları ve hayatı merak edildi. Peki, Sahrap Soysal kimdir? Sahrap Soysal kaç yaşında, nereli? Sahrap Soysal hayatı ve biyografisi nedir?

Kanal D'de hafta içi her gün Lezzetli Mutfaklar programını sunmuştur. Ardından Star TV'de Melek Baykal'ın kendi adı ile yayınlanan programında çalışmış program tatile girdiğinde ise yine aynı kanalda Sahrap'la Ramazan Sofrası adlı programın sunuculuğunu üstlenmiştir. Peki, Sahrap Soysal kimdir? Sahrap Soysal kaç yaşında, nereli? Sahrap Soysal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SAHRAP SOYSAL KİMDİR?

Sahrap Soysal 10 Kasım 1959 yılında Gümüşhane'de doğmuştur. 1983'te ODTÜ'yü bitirmiştir. Uzun yıllar çeşitli sektörlerde yöneticilik yapmıştır. 2000-2003 yılları arasında Kanal D'de Mutfakta Keyif adlı programı sunmuştur. 2003 yılında yayınlanan Bir Yemek Masalı kitabı 2004'te İsveç'te Gourmand Best Local Cookbook in The World ödülüne layık görülmüştür.

2004 yılından beri Hürriyet Gazetesi Kelebek ekinde Bir Yemek Masalı isimli köşede yazmaktadır. Milliyet, Posta, gibi çeşitli gazete ve dergilere ekler hazırlamış, yemek kültür makaleleri yazmıştır.

2005'te Anne Ben Acıktım isimli çocuk yemek kitabı, 2006 yılında Sevgilim Akşama Ne Pişirdin, 2007'de Unesco'nun ilan ettiği Mevlana yılı dolayısıyla Derviş Sofraları, 2011 yılında Her Eve Lazım Salata ve Mezeler, 2012'de de Kalaylı Kaplarda Alaylı Yemekler isimli kitapları yayınlanmıştır. Derviş Sofraları kitabıyla 2008 Frankfurt Kitap Fuarı'nda Best Historical Cuisine ödülünü almıştır.

Kanal D'de hafta içi her gün Lezzetli Mutfaklar programını sunmuştur. Ardından Star TV'de Melek Baykal'ın kendi adı ile yayınlanan programında çalışmış program tatile girdiğinde ise yine aynı kanalda Sahrap'la Ramazan Sofrası adlı programın sunuculuğunu üstlenmiştir.

Sahrap, Doktor Nuri Soysal'la evli ve üç çocuk annesidir.