Sahrap Soysal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef konuğu Sahrap Soysal'ın hayatı ve biyografisi!

Bugün Masterchef'e birbirinden değerli isimler konuk olacak. Konuk olan isimler arasında Sahrap Soysal geliyor. Peki, Sahrap Soysal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sahrap Soysal'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

SAHRAP SOYSAL KİMDİR?

Sahrap Soysal, (d.10 Kasım 1959, Gümüşhane), Türk yemek uzmanı ve yazar.

1983'te ODTÜ'yü bitirmiştir. Uzun yıllar çeşitli sektörlerde yöneticilik yapmıştır. 2000-2003 yılları arasında Kanal D'de Mutfakta Keyif adlı programı sunmuştur. 2003 yılında yayınlanan Bir Yemek Masalı kitabı 2004'te İsveç'te Gourmand Best Local Cookbook in The World ödülüne layık görülmüştür. 2004 yılından beri Hürriyet Gazetesi Kelebek ekinde Bir Yemek Masalı isimli köşede yazmaktadır. Milliyet, Posta, gibi çeşitli gazete ve dergilere ekler hazırlamış, yemek kültür makaleleri yazmıştır. 2005'te Anne Ben Acıktım isimli çocuk yemek kitabı, 2006 yılında Sevgilim Akşama Ne Pişirdin, 2007'de Unesco'nun ilan ettiği Mevlana yılı dolayısıyla Derviş Sofraları, 2011 yılında Her Eve Lazım Salata ve Mezeler, 2012'de de Kalaylı Kaplarda Alaylı Yemekler isimli kitapları yayınlanmıştır. Derviş Sofraları kitabıyla 2008 Frankfurt Kitap Fuarı'nda Best Historical Cuisine ödülünü almıştır. Kanal D'de hafta içi her gün Lezzetli Mutfaklar programını sunmuştur. Ardından Star TV'de Melek Baykal'ın kendi adı ile yayınlanan programında çalışmış program tatile girdiğinde ise yine aynı kanalda Sahrap'la Ramazan Sofrası adlı programın sunuculuğunu üstlenmiştir.

Sahrap, Doktor Nuri Soysal'la evli ve üç çocuk annesidir.

Kitapları