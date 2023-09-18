Survivor All Star 2024 Sahra Işık kimdir ve Sahra Işık Survivor All Star'a mı katılıyor gündeme geliyor. Survivor 2024 yarışmacı kadrosunda kimler olduğu merak ediliyor. TV8 kanalında yayınlanan Survivor yarışması yeni sezon yarışmacısı belli oldu. Peki, Sahra Işık Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Sahra Işık Survivor'a mı katılıyor? Sahra Işık kimdir, hangi yıllar yarıştı?

Survivor All Star 2024 Sahra Işık kimdir ve Survivor 2024 yeni sezon yarışmacıları kimler merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2024 sezonunun yarışmacılarını açıklamaya devam ediyor. Sahra Işık Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Sahra Işık Survivor'a mı katılıyor? Sahra Işık kimdir, hangi yıllar yarıştı? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ALL STAR 2024 SAHRA IŞIK KİMDİR?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması yeni sezonuna hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star 2024 sezonunun yeni yarışmacısını duyurdu. Ilıcalı, Survivor 2024 kadrosuna Sahra Işık'ın dahil olduğunu açıkladı.

Instagram hesabından her gün bir ismi açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de 3 ismi birden açıkladı. Yasin Obuz, Sahra Işık ve Gizem Memiç All Star kadrosunda yer aldığını belirten Acun Ilıcalı, "Survivor'ın 3 önemli ismi Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. 3 yarışmacımıza da başarılar diliyorum" dedi.

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Eski Survivor yarışmacısı Işık, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Sahra Işık, uzun süre voleybol oynadı. Fenerbahçe'de forma giyerken, bir yandan da modellik üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında Malezya'da düzenlenen Best Model yarışmasında 3. oldu.

Sahra Işık ilk olarak Survivor 2014 yarışmasıyla ekrana geldi. 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alarak adından söz ettirdi. 2018 yılındaki Survivor All Star yarışmasına da katıldı.

Sahra Işık, geçtiğimiz yıl Eylül ayında iş adamı İdris Aybirdi ile dünya evine girmişti.