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Olağanüstü durumlarda devreye sokulan sahra hastanesi hizmeti, Pazarcık depremi sonrasında da gündeme geldi. Peki, Sahra hastanesi nedir? Sahra hastanesi nerelere kuruldu?

SAHRA HASTANESİ NEDİR?

Sahra hastanesi, hastaların daha donanımlı bir hastaneye taşınmadan önce yerinde müdahale gördükleri geçici askerî hastane ya da mobil sağlık birimidir. Bu terim ilk olarak askeri tıpta kullanılmış, daha sonra felaket ve benzeri ciddi sivil durumlarda da kullanılmaya başlanmıştır

DEPREM ÇALIŞMALARI

Hatay'da sahra hastanelerinde açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Burada bütün sağlık çalışanları arkadaşlarımız ülkenin her köşesinden gelmiş oldular. Olağanüstü gayret gösterme çabası içerisindeyiz. Burada bulunan sağlık çalışanı 7 bini bulmuş oldu. Sahra hastanelerini bir taraftan kurmaya başladık. Bu sahra hastanesinde hem ameliyat yapılabiliyor olacak hem yoğun bakımları olan, tomografisi de olan hastaneden bahsediyorum.

İki gün sonra bir sahra hastanesi devreye girmiş olacak. 12 sahra hastanesi birimi burada faaliyet göstermiş durumda. Önümüzdeki günlerde buradaki hasta yoğunluğunu giderek azaldığını görüyoruz. Üniversite hastanemizin kullanılabilir olduğunu görüyoruz. 2 günden beri üniversite hastanemizi kullanmaya başladık. Bütün riskli hastayı da tedavi edeceğimiz bundan sonraki süreçte üniversite hastanesi olacak.

Deprem bölgesinde toplam 77 sahra hastanesi söz konusu ve her geçen gün bunların sayılarını da arttırmış oluyoruz. Özellikli de konteynır kentlerin oldukları yerlerde de bunların sayılarını arttırmak istiyoruz. İlaç sorununu da yine bu hastaneler üzerinden çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.