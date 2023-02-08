Son günlerde deprem nedeniyle birçok farklı platformda duyulan Sahra hastanesi nedir? Vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Farklı ülkelerden yardım amacıyla gönderilmekte olan Sahra hastanesi ne işe yarıyor? Sorusu da merak edilenler arasında. Peki, Sahra hastanesi nedir? Sahra hastanesi ne işe yarıyor, ne anlama geliyor?

Sahra hastanesi nedir? Sorusu, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi ve Sahra hastanesi nedir? Şeklinde araştırılmaya başlandı. Deprem 10 ilde yıkıma neden olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 234'e yükseldi. Peki, Sahra hastanesi nedir? Sahra hastanesi ne işe yarıyor, ne anlama geliyor?

SAHRA HASTANESİ NEDİR?

Sahra hastanesi, hastaların ve yara almış olan kişilerin daha donanımlı bir hastaneye taşınmadan önce olay yerinde güvenli bir şekilde ilk müdahaleleri gördükleri, geçici olarak barındırıldıkları ve tedavi gördükleri, askerî hastane ya da mobil sağlık birimleri için kullanılır. Bu terim ilk olarak askeri tıpta kullanılmış, daha sonra doğal afetler ve benzeri ciddi sivil durumlarda da kullanılmaya başlandı.

Özellikle savaşla başta olmak üzere özel durumlarda kullanılmakta olan Sahra hastanesi, olaylara yerinde müdahale edebilmek amacıyla, genellikle taşınabilir ekipmanlarına sahip tıp personelleri ve kolay, pratik şekilde kurulabilen binalardan oluşur.