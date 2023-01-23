Şahmeran, Anadolu'nun en önemli efsanelerinde biri. Şimdi ilk günden popüler olan Netflix dizisiyle yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada binlerce kişi Şahmeran nedir, ne alama geldiğini ve hikayesini araştırlıyor.Peki, Şahmeran nedir, ne anlama gelir? Şahmeran hikayesi nedir? Şahmeran olayı nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Şahmeran adı, Farsça yılanların şahı manasına gelir. Şahmeran'a ilişkin kaynaklarda ve bu özel varlığa ilişkin betimlemelerde Şahmeran, dişi bir varlık olarak ifade edilmektedir. Şahmeranın Akdeniz bölgesinde yaşadığı öne sürülmektedir. Peki, Şahmeran nedir, ne anlama gelir? Şahmeran hikayesi nedir? Şahmeran olayı nedir? Detaylar haberimizde...

ŞAHMERAN NEDİR?

Farsça şah ve maran (yılanlar) kelimesinden türeyen Şahmeran kelimesi, yılanların şahı anlamını taşımaktadır. Dişi bir varlık olduğuna inanılan Şahmeran, belinden aşağısı yılan, üstü ise insan şeklinde olan doğaüstü bir yaratığı temsil etmektedir. İran-Pers mitolojisinde sıklıkla rastlanılan Şahmeranın Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşadığı iddia edilmektir. Bir diğer rivayete göre de Şahmeran, Adana'daki Ceyhan ile Misis arasındaki Yılan Kale'de yaşamaktadır.

ŞAHMERAN OLAYI NEDİR?

Kimi kaynaklarda ise Şahmeran'la ilk buluşan kişinin Lokman olduğu anlatılmaktadır. Şahmeran'ın öldürülmesi olayı, her değişik söylencede ortak sondur. Bu ortak sonun, yani Şahmeran'ın öldürülüşünün ana amacı insanın sağlık ve şifa bulmasıdır.

ŞAHMERAN HİKAYESİ NEDİR?

Efsanenin en sık anlatılan versiyonunda Şahmaran kadın başlıdır. Yoksul bir ailenin oğlu olan Camsab ile arkadaşları ormanda bal ile dolu bir kuyu bulurlar ve genç adam balı çıkarmak için kuyuya iner. Ama arkadaşları açgözlülüklerinden dolayı, balın tamamı çıktıktan sonra Camsab'ı kuyuda bırakırlar. Bir süre sonra toprakta gördüğü ışığın olduğu noktayı kazan Camsab, toprağın çökmesiyle birlikte kendini bir bahçede bulur. Bahçenin sahibi yılanların şahı Şahmaran'dır. Camsab'ın hikayesini dinleyen Şahmaran, insanoğlunun nankörlüğü üzerine konuştuktan sonra Camsab'ın yıllar boyu bahçede yaşamasına izin verir. Ama bir süre sonra genç adam ailesini özlediği için ayrılmak istediğini söyler. Şahmaran gitmesine izin verir ama 2 şartı vardır. Camsab hiç kimseye Şahmaran'ın yerini söylemeyecek ve asla hamama girmeyecektir. Çünkü onunla karşılaşıp da hamama giren kişinin vücudu yılan pullarıyla kaplanırmış.

Şahmaran ile anlaşan genç evine döner ve ailesi ile yaşamaya devam eder. Fakat bir gün ülkenin hükümdarı hastalanmış ve vezir hastalığın tek çaresinin Şahmaran eti yemek olduğunu söylemiş. Ardından da herkesin hamama getirilmesini emreder. Camsab'ın sırrı burada açığa çıkar, vücudu pullarla kaplanır. Sonrasında yapılan işkencelere dayanamayan Camsab, Şahmaran'ın yerini söyler. Yakalandığı sırada Camsab'ı gören Şahmaran da yıllar önce insanların nankörlüğü ile ilgili ettiği lafı bu kez genç adam için söyler ve ardından da öldürülür.