Şahmeran duası nedir? Şahmeran duası anlamı nedir? Şahmeran duası oku!

Şahmeran duası tüm dualardan üstün dua olarak bilinir ve çok güçlü etkisi olduğu düşünülür. Duaların şahı olarak tanınan Şahmeran duası nedir, Şahmeran duası manası ev Şahmeran duası Arapça okunuşu gibi detayları açıklıyoruz. Dileklerin kabul edilmesi için okunan Şahmeran duası Türkçe okunuşu nedir, Şahmeran duası anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞAHMERAN DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hayyu'l Kayyum

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aliyyu'l hakim

Allah'u la ilahe illa Hüve's Semiu'l Alim

Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rahmanü'r Rahim

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Vahidü'l Ehad

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ferdü'l Varid

Allah'u la ilahe illa Hüve Raufu'r Rahim

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aziz'ur Rahim

Allah'u la ilahe illa Hüve'z Zahiru'l Batın

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ahadu's Samed

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Fettahu'l Alim

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Azizu'l Alim

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hannanu'l Mennanu Deyyan

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Kadiru'l Kadir

Allah'u la ilahe illa Hüve' Rafiu'l Alim

Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rabbü'l Arş'il Azim

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Meliku'l Kudüs

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hakku'l Mübin

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Baisü'l Varis

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Esmau'l Hüsna

Hüve'l Hayy'u la ilahe illa Hu Fed'uhü Muhlisine Lehü'd-diyn

Sübhane Birahmetike ya Erhame'r -rahimin.

Ve'l Hamdu -lillahi Rabbi'l Alemin

ŞAHMERAN DUASI NASIL OKUNMALIDIR?

Sevgi ve muhabbet isteyenler 3 gün boyunca 61 defa okumalıdır.

Her türlü dilek için 41 defa okunmalıdır.

Geceleri rahat uyumak isteyenler 3 kez okumalıdır.

Nazardan korunmak için 7 defa okunmalıdır.

Cin ve şeytan şerrinden korunmak, günahların affı, gönül rahatlığı ve kötülüklerden sakınmak için her gün sabah ve akşam birer kez okunmalıdır.

ŞAHMERAN DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Şahmeran duası

ŞAHMERAN DUASININ ANLAMI

Her şeye hayat vererek ayakta tutan, gerçek hayat sahibi Rabbim senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce olan Hikmet Sahibi Rabbim sen gizli ve saklı her şey bilir ve işitirsin. Sen her şeye çok merhametlisin. Her şeyin tek, ortaksız ve yalnız yaratıcısı Rabbim senden başka ilah yoktur. Eşi benzeri bulunmayan Rabbim Sen yaratılanlara karşı merhametli ve şefkatli olansın. Azameti Büyük, merhametli ve her şeye galip olan Rabbim senden başka ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile bilen ve her şeyi hikmet ile açan Allah'ım, her şeye gücü yeten Kadir Allah'ım, Büyük Arşın ve her şeyin sahibi, tüm gaflet, acizlik ve hatalardan uzak Allah'ım senden başka ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların gerçek varisi Allah'ım senden başka ilah yoktur ve bütün güzel isimler yalnızca Sana aittir.

ŞAHMERAN DUASI FAZİLETLERİ

Şahmeran duasının 5 fazileti bulunmaktadır. Faziletler şunlardır:

Kısmet ve nasip açmak için 21 gün boyunca her gün 7 defa ikindi namazı sonrası okunmalıdır.

Geceleri rahat uyumak için 7 defa okunmalıdır.

Satılamayan malı satmak için 11 gün boyunca her gün 7 defa ikindi namazından sonra okunmalıdır.

Her türlü dilek için 41 defa okunmalıdır.

Muhabbet ve sevgi artırmak için 3 gün boyunca 6 kere okunmalıdır.

Dua

ŞAHMERAN NE DEMEK?

Şahmeran duası "iyi insanların duası" anlamına gelir.

Şahmeran duası hakkında bilinmesi gereken ilk şey duanın kelime anlamıdır. Şahmeran 2 kelimeden oluşan birleşik bir sözcüktür: "şah" ve "meran".

Meran kelimesi "insanlar" anlamına gelir. Şah sözcüğünün ise "yüce, iyi, dürüst ve lider" gibi manaları vardır.