Şahmaran ne zaman çıkacak? Netflix Şahmaran konusu ne? Şahmaran oyuncuları kimler?
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Başrollerini Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Şahmaran dizisinin galası gerçekleşti. Şahmaran dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Şahmaran ne zaman çıkacak? Netflix Şahmaran konusu ne? Şahmaran oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Şahmaran oyuncu kadrosu! Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'ın galası gerçekleşti. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisinin yayın tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Şahmaran'ın galasından görüntülerin gelmesinin ardından dizinin konusu merak konusu oldu. Peki, Şahmaran ne zaman çıkacak? Netflix Şahmaran konusu ne? Şahmaran oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...
Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.
Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.
Umur Turagay'ın yönettiği ve Pınar Bulut'un kaleme aldığı TIMS & B Productions imzalı Şahmaran, 20 Ocak'ta Netflix'te yayında olacak.
Serenay Sarıkaya
Burak Deniz
Mustafa Uğurlu
Mert Ramazan Demir
Mehir Günşiray
Ebru Özkan
Hakan Karahan
Elif Nur Kerkük
Mehmet Bilge Aslan
Berfu Halisdemir
Nilay Erdönmez