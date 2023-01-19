Başrollerini Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Şahmaran dizisinin galası gerçekleşti. Şahmaran dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Şahmaran ne zaman çıkacak? Netflix Şahmaran konusu ne? Şahmaran oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Şahmaran oyuncu kadrosu! Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'ın galası gerçekleşti. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisinin yayın tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Şahmaran'ın galasından görüntülerin gelmesinin ardından dizinin konusu merak konusu oldu. Peki, Şahmaran ne zaman çıkacak? Netflix Şahmaran konusu ne? Şahmaran oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

ŞAHMARAN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Umur Turagay'ın yönettiği ve Pınar Bulut'un kaleme aldığı TIMS & B Productions imzalı Şahmaran, 20 Ocak'ta Netflix'te yayında olacak.

ŞAHMARAN OYUNCULARI KİMLER?

Serenay Sarıkaya

Burak Deniz

Mustafa Uğurlu

Mert Ramazan Demir

Mehir Günşiray

Ebru Özkan

Hakan Karahan

Elif Nur Kerkük

Mehmet Bilge Aslan

Berfu Halisdemir

Nilay Erdönmez