Netflix'in yeni dizisi Şahmaran oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Şahmaran dizisinin konusu merak konusu oldu. Peki, Şahmaran konusu ne? Şahmaran gerçek hikayesi ne? Şahmaran dizisi konusu ne, uyarlama mı? İşte detaylar...

Şahmaran dizisi gerçek mi? Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Şahmaran dizisi Netflix'de seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Şahmaran'ın ilk sezonu merak uyandırdı. Kullanıcılar, Şahmaran dizisinin konusunu araştırıyor. Peki, Şahmaran konusu ne? Şahmaran gerçek hikayesi ne? Şahmaran dizisi konusu ne, uyarlama mı? Detaylar haberimizde...

ŞAHMARAN OYUNCULARI KİMLER?

Serenay Sarıkaya

Burak Deniz

Mustafa Uğurlu

Mert Ramazan Demir

Mehir Günşiray

Ebru Özkan

Hakan Karahan

Elif Nur Kerkük

Mehmet Bilge Aslan

Berfu Halisdemir

Nilay Erdönmez

Nil Sude Albayrak

Ayşe Lebriz Berkem

Ece Ertez

Baran Soysal

Almina Günaydın

ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.