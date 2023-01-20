Netflix'in yeni yapımı Şahmaran, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin izleyicileri tarafından Şahmaran'ın hikayesi araştırılıyor. Peki, Şahmaran hangi kitaptan uyarlama? Şahmaran efsanesi nedir? Şahmeran hikayesi gerçek mi? İşte detaylar...

Şahmaran hikayesi gerçek mi? Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Şahmaran dizisi Netflix'de seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Şahmaran dizisi merak uyandırdı. Kullanıcılar, Şahmaran dizisinin hikayesi araştırıyor. Peki, Şahmaran hangi kitaptan uyarlama? Şahmaran efsanesi nedir? Şahmeran hikayesi gerçek mi? Detaylar haberimizde...

ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

ŞAHMARAN HİKAYESİ NEDİR?

Türk-İran-Irak-Kürt ve Anadolu mitolojilerinde rastlanan akıllı ve iyicil olarak tanımlanan bellerinden aşağısı yılan, üstü ise insan şeklindeki Maran adı verilen doğaüstü yaratıkların başında bulunan ve hiç yaşlanmayan, ölünce ruhunun kızına geçtiğine inanılan varlık. Hititler zamanında anlatılmakta olan İlluyanka efsanesinde yılana benzeyen bir yaratık olan İlluyanka'nın fırtına tanrısı Teşup ile olan savaşı anlatılmaktadır. Şahmeran Efsanesi'ne kaynak olabilecek bir diğer mitolojik yaratık da Yunan mitolojisinde Perseus tarafından başı kesilen Medusa'dır.