Şahmaran hangi kanalda, TV'de var mı, yok mu, neden yok? Şahmaran nereden izlenir, hangi platformda yayınlanacak? Şahmaran toplam kaç bölüm?
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Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'ı izlemek isteyenler hangi kanalda ve nerede yayınlandığını merak ediyor. Peki, Şahmaran hangi kanalda, TV'de var mı, yok mu, neden yok? Şahmaran nereden izlenir, hangi platformda yayınlanacak? Şahmaran toplam kaç bölüm? Şahmaran dizisi nasıl izlenir? Şahmaran dizisi sadece Netflix'te mi var, Televizyonda yok mu, niye yok? İşte detaylar...
Şahmaran, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 20 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı, macera, fantastik ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Şahmaran hangi kanalda, TV'de var mı, yok mu, neden yok? Şahmaran nereden izlenir, hangi platformda yayınlanacak? Şahmaran toplam kaç bölüm?
Şahmaran dizisi 20 Ocak 2023 tarihinde Netflix'te yayınlandı.
Şahmaran dizisi sadece Netflix platformunda yayınlanmaktadır. Şahmaran TV'de olmayacak. Dilerseniz televizyondan Netflix uygulamasını açıp diziyi seyredebilirsiniz.
Şahmaran dizisinin ilk sezonu 8 bölüm olacak.
Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.
Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.
Serenay Sarıkaya - Şahsu
Burak Deniz - Maran
Mustafa Uğurlu - Davut
Mahir Günşiray - Ural
Mert Ramazan Demir - Cihan
Ebru Özkan - Çavgeş
Hakan Karahan - Lakmu
Elif Nur Kerkük - Medine
Mehmet Bilge Aslan - Salih
Berfu Halisdemir - Diba
Nilay Erdönmez - Hare
Nil Sude Albayrak - Bike
Ayşe Lebriz Berkem - Tutku
Ece Ertez - Lilit
Beran Soysal - Camsap
Almina Günaydın - Şahsu'nun çocukluğu