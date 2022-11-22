Şahmaran fragmanı izle! Şahmaran konusu nedir? Şahmaran oyuncuları kimler?
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Netflix, Umur Turagay'ın yönettiği, başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı "Şahmaran" dizisinden fragman yayınladı. Ardından izleyiciler Şahmaran filminin fragmanını merak etti. Peki, Şahmaran fragmanı izle! Şahmaran konusu nedir? Şahmaran oyuncuları kimler?
Netflix'in yeni Türk dizisi Şahmaran, Pınar Bulut tarafından kaleme alındı. Umur Turagay'ın yönetmenlik yapacağı dizinin yapımcıları ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar olarak açıklandı. Peki, Şahmaran fragmanı izle! Şahmaran konusu nedir? Şahmaran oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...
Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.
Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.
Umur Turagay'ın yönettiği ve Pınar Bulut'un kaleme aldığı TIMS & B Productions imzalı Şahmaran, 20 Ocak'ta Netflix'te yayında olacak.
Serenay Sarıkaya
Burak Deniz
Mustafa Uğurlu
Mert Ramazan Demir
Mehir Günşiray
Ebru Özkan
Hakan Karahan
Elif Nur Kerkük
Mehmet Bilge Aslan
Berfu Halisdemir
Nilay Erdönmez
Nil Sude Albayrak
Ayşe Lebriz Berkem
Ece Ertez
Baran Soysal
Almina Günaydın