Şahmaran dizisi nerede geçiyor? Şahmaran dizisi konusu ne, nerede çekildi? Şahmaran oyuncu kadrosu!
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Netflix platformunda yayınlanan Şahmaran dizisi nerede geçiyor ve Şahmaran dizisi konusu ne olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. Şahmaran dizisi oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Şahmaran dizisi nerede geçiyor ve Şahmaran dizisi konusu ne, nerede çekildi gündeme geliyor. Peki, Şahmaran dizisi nerede geçiyor? Şahmaran dizisi konusu ne, nerede çekildi? Şahmaran oyuncu kadrosu!
Şahmaran dizisi yayınlandığı günden itibaren gündemden düşüyor. Başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Şahmaran dizisi nerede geçiyor ve Şahmaran dizisi konusu ne olduğu merak ediliyor. Şahmaran dizisi nerede geçiyor? Şahmaran dizisi konusu ne, nerede çekildi? Şahmaran oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizdedir…
Şahmaran dizisi 20 Ocak 2023 tarihinde Netflix'te yayınlandı. Şahmaran dizisinin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşti.
Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.
Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.
Serenay Sarıkaya - Şahsu
Burak Deniz - Maran
Mustafa Uğurlu - Davut
Mahir Günşiray - Ural
Mert Ramazan Demir - Cihan
Ebru Özkan - Çavgeş
Hakan Karahan - Lakmu
Elif Nur Kerkük - Medine
Mehmet Bilge Aslan - Salih
Berfu Halisdemir - Diba
Nilay Erdönmez - Hare
Nil Sude Albayrak - Bike
Ayşe Lebriz Berkem - Tutku
Ece Ertez - Lilit
Beran Soysal - Camsap
Almina Günaydın - Şahsu'nun çocukluğu