Netflix platformunda yayınlanan Şahmaran dizisi nerede geçiyor ve Şahmaran dizisi konusu ne olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. Şahmaran dizisi oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Şahmaran dizisi nerede geçiyor ve Şahmaran dizisi konusu ne, nerede çekildi gündeme geliyor. Peki, Şahmaran dizisi nerede geçiyor? Şahmaran dizisi konusu ne, nerede çekildi? Şahmaran oyuncu kadrosu!

Şahmaran dizisi yayınlandığı günden itibaren gündemden düşüyor. Başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Şahmaran dizisi nerede geçiyor ve Şahmaran dizisi konusu ne olduğu merak ediliyor. Şahmaran dizisi nerede geçiyor? Şahmaran dizisi konusu ne, nerede çekildi? Şahmaran oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizdedir…

ŞAHMARAN DİZİSİ NEREDE GEÇİYOR?

Şahmaran dizisi 20 Ocak 2023 tarihinde Netflix'te yayınlandı. Şahmaran dizisinin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşti.

ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NE?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

ŞAHMARAN OYUNCU KADROSU

Serenay Sarıkaya - Şahsu

Burak Deniz - Maran

Mustafa Uğurlu - Davut

Mahir Günşiray - Ural

Mert Ramazan Demir - Cihan

Ebru Özkan - Çavgeş

Hakan Karahan - Lakmu

Elif Nur Kerkük - Medine

Mehmet Bilge Aslan - Salih

Berfu Halisdemir - Diba

Nilay Erdönmez - Hare

Nil Sude Albayrak - Bike

Ayşe Lebriz Berkem - Tutku

Ece Ertez - Lilit

Beran Soysal - Camsap

Almina Günaydın - Şahsu'nun çocukluğu