Başrollerini Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Şahmaran dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Şahmaran dizisine ait fragmanın yayınlanmasının ardından dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Şahmaran dizisi ne zaman yayınlanacak? Netflix Şahmaran dizisi yayın tarihi ne zaman? Şahmaran ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisinin ilk fragmanı Netflix'in resmi sayfasından yayınlandı. Netflix'in yeni yapımı Şahmaran'ın ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çeken Şahmaran dizisinin yayın tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Şahmaran dizisi ne zaman yayınlanacak? Netflix Şahmaran dizisi yayın tarihi ne zaman? Şahmaran ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

ŞAHMARAN KONUSU NEDİR?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

ŞAHMARAN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Umur Turagay'ın yönettiği ve Pınar Bulut'un kaleme aldığı TIMS & B Productions imzalı Şahmaran, 20 Ocak'ta Netflix'te yayında olacak.