Başrollerini Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Şahmaran dizisinin tanıtım afişi yayınlandı. Şahmaran dizisine ait fragmanın yayınlanmasının ardından dizinin konusu merak konusu oldu. Peki, Şahmaran dizisi konusu nedir? Şahmaran dizisi uyarlama mı, gerçek mi? Şahmaran gerçek hikayesi ne? İşte detaylar...

Şahmaran dizisi konusu ne? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisine ait fragman resmi Netflix hesabından yayınlandı. Netflix'in yeni yapımı Şahmaran'ın konusu merak konusu oldu. Fragmanıyla dikkatleri çeken Şahmaran dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Peki, Şahmaran dizisi konusu nedir? Şahmaran dizisi uyarlama mı, gerçek mi? Şahmaran gerçek hikayesi ne? Detaylar haberimizde...

ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

ŞAHMARAN OYUNCULARI KİMLER?

Serenay Sarıkaya

Burak Deniz

Mustafa Uğurlu

Mert Ramazan Demir

Mehir Günşiray

Ebru Özkan

Hakan Karahan

Elif Nur Kerkük

Mehmet Bilge Aslan

Berfu Halisdemir

Nilay Erdönmez

Nil Sude Albayrak

Ayşe Lebriz Berkem

Ece Ertez

Baran Soysal

Almina Günaydın