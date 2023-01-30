Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şahmaran 2. sezon ne zaman? Şahmaran 2. sezon var mı?

Gündem Haberleri

Şahmaran 2. sezon ne zaman? Şahmaran 2. sezon var mı?

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisi, 20 Ocak'ta Netflix'te yayınlandı. Merakla beklenen dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu. İzleyiciler arama motorlarında Şahmaran 2. sezon ne zaman? Şahmaran 2. sezon var mı? araması yaptı. Detaylar haberimizde.

Mahir Günşıray'dan Netflix'in kadrosunda yer aldığı Şahmaran paylaşımına tepki: 3 kişilik dizi yapmışsınızMahir Günşıray'dan Netflix'in kadrosunda yer aldığı Şahmaran paylaşımına tepki: 3 kişilik dizi yapmışsınız
Serenay Sarıkaya'nın telefon kılıfındaki yazı dikkat çekti: Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettikSerenay Sarıkaya'nın telefon kılıfındaki yazı dikkat çekti: Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik
Rüyada Şahmeran yılanı görmek ne anlama gelir? Rüyada Şahmeran yılanından kaçmak ne demek?Rüyada Şahmeran yılanı görmek ne anlama gelir? Rüyada Şahmeran yılanından kaçmak ne demek?

Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü oynadığı Şahmaran dizisi, dün Netflix'te yayınlanmaya başladı. Dizinin bölümleri kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Merak edilenler arasında ise Şahmaran dizisinin 2. sezonunun olup olmayacağı oldu. Peki, Şahmaran 2. sezon ne zaman? Şahmaran 2. sezon var mı?

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in uzun süredir çekimlerini yaptığı Şahmaran dizisi 20 Ocak'ta izleyiciyle bulultu. Fragmanı bile heyecan yaratn dizi yayınlandıktan sonra en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Dizinin 2. sezonunun ekranlara 2023 yılının sonlarına doğru geleceği bekleniyor.

Şahmaran dizisinin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşti.

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

Serenay Sarıkaya - Şahsu

Burak Deniz - Maran

Mustafa Uğurlu - Davut

Mahir Günşiray - Ural

Mert Ramazan Demir - Cihan

Ebru Özkan - Çavgeş

Hakan Karahan - Lakmu

Elif Nur Kerkük - Medine

Mehmet Bilge Aslan - Salih

Berfu Halisdemir - Diba

Nilay Erdönmez - Hare

Nil Sude Albayrak - Bike

Ayşe Lebriz Berkem - Tutku

Ece Ertez - Lilit

Beran Soysal - Camsap

Almina Günaydın - Şahsu'nun çocukluğu

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Şahmaran Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title