Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisi, 20 Ocak'ta Netflix'te yayınlandı. Merakla beklenen dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu. İzleyiciler arama motorlarında Şahmaran 2. sezon ne zaman? Şahmaran 2. sezon var mı? araması yaptı. Detaylar haberimizde.

Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü oynadığı Şahmaran dizisi, dün Netflix'te yayınlanmaya başladı. Dizinin bölümleri kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Merak edilenler arasında ise Şahmaran dizisinin 2. sezonunun olup olmayacağı oldu. Peki, Şahmaran 2. sezon ne zaman? Şahmaran 2. sezon var mı?

ŞAHMARAN 2. SEZON NE ZAMAN?

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in uzun süredir çekimlerini yaptığı Şahmaran dizisi 20 Ocak'ta izleyiciyle bulultu. Fragmanı bile heyecan yaratn dizi yayınlandıktan sonra en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Dizinin 2. sezonunun ekranlara 2023 yılının sonlarına doğru geleceği bekleniyor.

ŞAHMARAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şahmaran dizisinin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşti.

ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

ŞAHMARAN OYUNCULARI KİMLER?

Serenay Sarıkaya - Şahsu

Burak Deniz - Maran

Mustafa Uğurlu - Davut

Mahir Günşiray - Ural

Mert Ramazan Demir - Cihan

Ebru Özkan - Çavgeş

Hakan Karahan - Lakmu

Elif Nur Kerkük - Medine

Mehmet Bilge Aslan - Salih

Berfu Halisdemir - Diba

Nilay Erdönmez - Hare

Nil Sude Albayrak - Bike

Ayşe Lebriz Berkem - Tutku

Ece Ertez - Lilit

Beran Soysal - Camsap

Almina Günaydın - Şahsu'nun çocukluğu