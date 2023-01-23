Şahmaran 2. sezon ne zaman? Şahmaran 2. sezon var mı?
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Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisi, 20 Ocak'ta Netflix'te yayınlandı. Merakla beklenen dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu. İzleyiciler arama motorlarında Şahmaran 2. sezon ne zaman? Şahmaran 2. sezon var mı? araması yaptı. Detaylar haberimizde.
Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü oynadığı Şahmaran dizisi, dün Netflix'te yayınlanmaya başladı. Dizinin bölümleri kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Merak edilenler arasında ise Şahmaran dizisinin 2. sezonunun olup olmayacağı oldu. Peki, Şahmaran 2. sezon ne zaman? Şahmaran 2. sezon var mı?
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in uzun süredir çekimlerini yaptığı Şahmaran dizisi 20 Ocak'ta izleyiciyle bulultu. Fragmanı bile heyecan yaratn dizi yayınlandıktan sonra en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Dizinin 2. sezonunun ekranlara 2023 yılının sonlarına doğru geleceği bekleniyor.
Şahmaran dizisinin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşti.
Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.
Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.
Serenay Sarıkaya - Şahsu
Burak Deniz - Maran
Mustafa Uğurlu - Davut
Mahir Günşiray - Ural
Mert Ramazan Demir - Cihan
Ebru Özkan - Çavgeş
Hakan Karahan - Lakmu
Elif Nur Kerkük - Medine
Mehmet Bilge Aslan - Salih
Berfu Halisdemir - Diba
Nilay Erdönmez - Hare
Nil Sude Albayrak - Bike
Ayşe Lebriz Berkem - Tutku
Ece Ertez - Lilit
Beran Soysal - Camsap
Almina Günaydın - Şahsu'nun çocukluğu