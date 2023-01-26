Şahmaran dizisinin yoğun ilgi görmesi nedeniyle dizi hakkında Şahmaran 2. sezon ne zaman çıkacak? Sorusu başta olmak üzere birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Şahmaran 2. sezon ne zaman çıkacak? Şahmaran 2. Sezon var mı, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Şahmaran 2. Yeni Sezon için tarih verildi!

Şahmaran 2. sezon ne zaman çıkacak? Sorusu, Merakla beklenen dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağını merak etmekte olan izleyiciler tarafından arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Şahmaran 2. sezon ne zaman çıkacak? Şahmaran 2. Sezon var mı, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Şahmaran 2. Yeni Sezon için tarih verildi!

ŞAHMARAN 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in uzun süredir çekimlerinde yer almakta olduğu Şahmaran dizisi, 20 Ocak tarihinde izleyicileri ile buluştu. İzleyiciler tarafından yoğun ilgi gören dizi, yayınlandıktan sonra en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Dizinin 2. sezonunun ekranlara 2023 yılının sonlarına doğru geleceği bekleniyor.