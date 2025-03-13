Sahipsizler final yapacak mı, Sahipsizler bitecek mi, ne zaman sorularının cevapları izleyenler tarafından merakla araştırılıyor. "Sahipsizler" dizisi 13 Kasım 2024'te Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. OGM Pictures tarafından hazırlanan ve Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği bu dramatik yapım, altı kardeşin hayat mücadelesini konu alıyor. Sahipsizler final mi yapıyor?

SAHİPSİZLER KONUSU NE?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

SAHİPSİZLER FİNAL Mİ YAPIYOR?

Şiddet içeren sahneler nedeniyle RTÜK'ten aldığı yayın durdurma cezaları ile gündeme gelen Sahipsizler dizisinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Öte yandan yapımcı OGM Pictures tarafından Sahipsizler dizisinin final yapacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Aldığı yayın durdurma cezasının ardından ağır bir darbe yiyen Sahipsizler dizisi 7.Bölümüyle beraber yayın hayatına kaldığı yerden 15 Ocak 2025 Çarşamba günü devam edecek. Güçlü senaryosuyla dikkat çeken Sahipsizler dizi için final kararı alındığında sitemizde güncel olarak yer vereceğiz.

AHİPSİZLER OYUNCULARI KİM?

Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olduğunun ilk ipuçlarını verdi. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler adlı yeni dizi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.