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Sahipsizler Cemo kim?

Sahipsizler Cemo kim?
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Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler 13 Kasım Çarşamba günü ekran macerasına başlayacak. Tantımlarıyla dikkat çeken Sahipsizler'in ilk bölümünde karakterler ve konuya dair ayrıntılar belli olacak. Peki, Sahipsizler Cemo kim?

Daha önce Düğüm dizisinde Bergüzar Korel ve Serkan Altunorak ile başrolü paylaşan Kaan Miraç Sezen, Sahipsizler'in Cemo'suna hayat verecek. Peki, Sahipsizler Cemo kim?

SAHİPSİZLER CEMO KİM?

Daha önce Düğüm dizisinde Bergüzar Korel ve Serkan Altunorak ile başrolü paylaşan Kaan Miraç Sezen, Sahipsizler'in Cemo'suna hayat verecek.

KAAN MİRAÇ SEZEN KİMDİR?

Kaan Miraç Sezen, 2002 yılında Bursa'da doğmuştur. TED Koleji ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Sezen, bugüne kadar birçok farklı tiyatro oyununda sahne almış ve İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde çeşitli oyunlarda yer almaya devam etmektedir.

Tiyatro çalışmaları dışında, ilk kamera önü oyunculuk deneyimini Tozluyaka dizisinde Ali karakterini canlandırarak yaşamıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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