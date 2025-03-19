Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Sahipsizler CANLI izle! 19 Mart Çarşamba Star TV Sahipsizler 16. bölüm SON BÖLÜM izleme linki!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anne babalarını bir gece içinde, ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım'ın başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarının hikayesidir. Hikâye İstanbul'da geçse de kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat'ın bu¨yu¨k aşkları vardır. Bu imkânsız aşk İstanbul'dan çok uzakta, Mardin'in bir köyu¨nde başlar.Kendisine yetimhaneden sonra sahip çıkan Cevdet Baba tarafından yetiştirilen Rıfat, Bala'nın yaşadığı köyde öğretmenlik yapmaktadır. Bala ve Rıfat birbirlerini ilk gördükleri anda aşık olurlar. Fakat Mardin'in en zenginlerinden, bu¨yu¨k bir nakliyat şirketinin sahibi Nedim Uzunkaya'nın tek oğlu Yavuz da Bala'ya takıntılı derecede aşıktır ve onu kaçırıp kendisine tutsak eder. Yavuz'un korkunç işkenceleri bebeği du¨nyaya geldiğinde daha da büyür. Rıfat Bala'dan asla vazgeçmez ve Bala kucağındaki çocuğuyla birlikte sonunda Rıfat'la kaçmayı başarır.Mardin'den kaçtıkları araç kaza yapınca kimliklerini kaza yerinde bırakıp kendilerine öldü süsü veren Bala ve Rıfat, gözlerden ırak bir ormanda kendilerine yepyeni bir yaşam kurarlar. Ormanda inşa ettikleri kulu¨beyi aşkları ve umutlarıyla gu¨nbegu¨n bir masal evine dönu¨ştu¨ru¨rler. Sırayla çocuklarının du¨nyaya gelmesiyle aileleri gittikçe genişler. Bala ve Rıfat her şeylerini ortaya koyarak, kayıtsız, kimliksiz ama çok gu¨zel altı çocuk yetiştirirler. İnsanlardan uzak ama oldukça huzurlu, aslında tam da düşledikleri gibi bir hayata sahiptirler artık.Ancak ilmek ilmek işledikleri bu yuva Yavuz'un intikam hırsıyla evlerini bastığı gün adeta başlarına çöker. Anne ve babalarının onlara öğrettikleriyle evden kaçmayı başaran 6 kardeşin artık annesi de babası da büyük ablaları "Azize" olmuştur.Nereye gideceklerini bilemeden ortada kalan altı kardeş, Samet'in aklına gelen bir fikirle İstanbul yoluna du¨şerler. Yu¨zu¨nu¨ hiç görmedikleri ama babasının tek gu¨vendiği insan olduğunu bildikleri "Aslan amcalarına" gideceklerdir.Ancak şehirde yaşayan insan için bile oldukça korkutucu olabilen İstanbul, hayatları boyunca ormandan dışarı çıkmamış altı kardeş için binbir mu¨cadele ve tehlikelerle doludur. Bu ürkütüçü şehir içinde, çocukların yolu "Aslan amcalarından" önce Haşmet ve onun oğlu Yusuf'la kesişecek, yolun sonu Aslan amcaya çıkana kadar binbir zorlukla sınanacaklardır.Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Kendileri de henu¨z gerçek anlamda yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ın iyiliği uğruna erkenden bu¨yu¨mek zorunda kalan çocuklardır. Bu¨tu¨n hikâye Mardin'de, masum bir aşkla başlamıştır. İstanbul ise kardeşleri için her şeyi yapmaya ant içen bu u¨çlu¨yu¨ çok çetin sınavlara sokacaktır…

SAHİPSİZLER KONUSU NE?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

SAHİPSİZLER OYUNCULARI KİM?

Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olduğunun ilk ipuçlarını verdi. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler adlı yeni dizi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

SAHİPSİZLER KONUSU NE?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

SAHİPSİZLER OYUNCULARI KİM?

Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olduğunun ilk ipuçlarını verdi. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler adlı yeni dizi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Sahipsizler dizisini Star TV platformlarından izleyebilirsiniz.