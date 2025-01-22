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Sahipsizler bugün var mı?

Sahipsizler bugün var mı?
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Bolu'nun önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya, 21 Ocak gecesi korkunç bir trajediye sahne oldu. Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde başlayan yangın, hızla yayılarak oteli tamamen etkisi altına aldı. Bu felakette 76 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından milli yas ilan edilirken, televizyon kanalları da yayın akışlarında değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Sahipsizler bugün var mı?

Bolu'nun en popüler kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 21 Ocak gecesi büyük bir trajedi yaşadı. Gece saatlerinde Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, kısa sürede tüm oteli etkisi altına alarak büyük bir felakete neden oldu. Olayda 76 kişi hayatını kaybederken, yaşanan acı kayıplar sonrası ülke genelinde milli yas ilan edildi. Bu üzücü gelişme, televizyon kanallarının yayın akışlarında da değişikliklere yol açtı. Sahipsizler bugün var mı?

SAHİPSİZLER KONUSU NE?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

SAHİPSİZLER YOK MU, NEDEN YOK?

Sahipsizler yeni bölüm, 22 Ocak akşamı ekranlarda olmayacak. Her hafta Çarşamba günü izleyiciyle buluşan dizi, bu akşam tekrar bölümü ile ekranlarda olacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI 22 OCAK

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler-Tekrar

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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