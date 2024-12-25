Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Peki, Sahipsizler 7. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayatın en zorlu yüzüyle bir anda tanışan kardeşler, her ne kadar sevgi dolu bir yuvada büyümüş olsalar da anne ve babalarının onları hayattan uzak tutarak ne kadar büyük bir kötülük yaptıkları gerçeğini anlamaya başlarlar. Bu gerçekle yüzleşmek çocuklar arasında tartışmaları alevlendirir. Duygu'nun yanında çalışarak para kazanmaya çalışan Azize, çok kötü hissedeceği bir olayla karşı karşıya kalır. Azize'yi bulmaya çalışan Yavuz ise, hedefine bir adım daha yaklaşır. Hayatla mücadeleleri son hız devam ederken, yavaş yavaş aşk duygusuyla tanışmanın heyecanını yaşamaya başlarlar. Ancak bu durum yeni çıkmazları da beraberinde getirecektir.

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SAHİPSİZLER OYUNCULARI KİM?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.