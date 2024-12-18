Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
Esad'ı devirip Bahçeli'ye geldiler
Kripto para analisti Mercan Çakıroğlu: Altcoin rallisi başlıyor mu?
Kripto para analisti Mercan Çakıroğlu: Altcoin rallisi başlıyor mu?
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Sahipsizler 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Sahipsizler 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Peki, Sahipsizler 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Sahipsizler 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anne babalarını bir gece içinde, ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım'ın başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarının hikayesidir. Hikâye İstanbul'da geçse de kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat'ın bu¨yu¨k aşkları vardır. Bu imkânsız aşk İstanbul'dan çok uzakta, Mardin'in bir köyu¨nde başlar.Kendisine yetimhaneden sonra sahip çıkan Cevdet Baba tarafından yetiştirilen Rıfat, Bala'nın yaşadığı köyde öğretmenlik yapmaktadır. Bala ve Rıfat birbirlerini ilk gördükleri anda aşık olurlar. Fakat Mardin'in en zenginlerinden, bu¨yu¨k bir nakliyat şirketinin sahibi Nedim Uzunkaya'nın tek oğlu Yavuz da Bala'ya takıntılı derecede aşıktır ve onu kaçırıp kendisine tutsak eder. Yavuz'un korkunç işkenceleri bebeği du¨nyaya geldiğinde daha da büyür. Rıfat Bala'dan asla vazgeçmez ve Bala kucağındaki çocuğuyla birlikte sonunda Rıfat'la kaçmayı başarır.Mardin'den kaçtıkları araç kaza yapınca kimliklerini kaza yerinde bırakıp kendilerine öldü süsü veren Bala ve Rıfat, gözlerden ırak bir ormanda kendilerine yepyeni bir yaşam kurarlar. Ormanda inşa ettikleri kulu¨beyi aşkları ve umutlarıyla gu¨nbegu¨n bir masal evine dönu¨ştu¨ru¨rler. Sırayla çocuklarının du¨nyaya gelmesiyle aileleri gittikçe genişler. Bala ve Rıfat her şeylerini ortaya koyarak, kayıtsız, kimliksiz ama çok gu¨zel altı çocuk yetiştirirler. İnsanlardan uzak ama oldukça huzurlu, aslında tam da düşledikleri gibi bir hayata sahiptirler artık.Ancak ilmek ilmek işledikleri bu yuva Yavuz'un intikam hırsıyla evlerini bastığı gün adeta başlarına çöker. Anne ve babalarının onlara öğrettikleriyle evden kaçmayı başaran 6 kardeşin artık annesi de babası da büyük ablaları "Azize" olmuştur.Nereye gideceklerini bilemeden ortada kalan altı kardeş, Samet'in aklına gelen bir fikirle İstanbul yoluna du¨şerler. Yu¨zu¨nu¨ hiç görmedikleri ama babasının tek gu¨vendiği insan olduğunu bildikleri "Aslan amcalarına" gideceklerdir.Ancak şehirde yaşayan insan için bile oldukça korkutucu olabilen İstanbul, hayatları boyunca ormandan dışarı çıkmamış altı kardeş için binbir mu¨cadele ve tehlikelerle doludur. Bu ürkütüçü şehir içinde, çocukların yolu "Aslan amcalarından" önce Haşmet ve onun oğlu Yusuf'la kesişecek, yolun sonu Aslan amcaya çıkana kadar binbir zorlukla sınanacaklardır.Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Kendileri de henu¨z gerçek anlamda yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ın iyiliği uğruna erkenden bu¨yu¨mek zorunda kalan çocuklardır. Bu¨tu¨n hikâye Mardin'de, masum bir aşkla başlamıştır. İstanbul ise kardeşleri için her şeyi yapmaya ant içen bu u¨çlu¨yu¨ çok çetin sınavlara sokacaktır…

SAHİPSİZLER BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SAHİPSİZLER OYUNCULARI KİM?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
img

Söylediklerinden pişman olup Bülent Ersoy'un dizlerine kapandı
img

Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak

Son Dakika Haberleri

Hakim Ziyech ne dedi? Hakim Ziyech Okan Buruk - Galatasaray sözleri ne? Real Madrid Pachuca maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Pachuca golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bugün ŞİFRESİZ yayınlanan maçlar hangileri, şifresiz maçlar hangi kanallarda? Artvin okullar tatil mi (Şavşat)? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Artvin'de okul yok mu (Şavşat Kaymaklığı Açıklaması)? A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 18 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Gaziantep'in ismi değişecek mi? Gaziantep yeni adı ne olacak? Ölünce beni kim yıkayacak, afişini kim astı? 2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca) Real Madrid Pachuca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Pachuca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.