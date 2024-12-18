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Sahipsizler 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Sahipsizler 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Peki, Sahipsizler 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER OYUNCULARI KİM?

Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olduğunun ilk ipuçlarını verdi. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler adlı yeni dizi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

SAHİPSİZLER KONUSU NE?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

SAHİPSİZLER 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sahipsizler 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayata tutunmak için çabalayan kardeşler, mücadelelerini sürdürürken, yaşanan bazı tartışmalar her şeyi daha zorlu hale getirir. Yusuf, kardeşlere elinden gelen desteği verirken Cemo ile karşı karşıya gelir ve büyük bir kavgaya tutuşurlar. Herkesten uzakta bir hayatın içinden İstanbul'a savrulan kardeşler, anne ve babalarının onları aslında ne kadar büyük bir zorlukla baş başa bıraktığını her gün bir kez daha fark ederler. Azize'yi bulmak için dört bir yana haber salan Yavuz, hedefine çok yaklaşır. Cemo ise Yavuz'un kurduğu tuzağa adım adım ilerlediğinin farkında değildir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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