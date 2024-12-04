Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Peki, Sahipsizler 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER OYUNCULARI KİM?

Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olduğunun ilk ipuçlarını verdi. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler adlı yeni dizi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

SAHİPSİZLER KONUSU NE?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

SAHİPSİZLER 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sahipsizler 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Telli tarafından kaçırılan Balım, çıkan yangın yüzünden ölümle karşı karşıya kalırken, kardeşleri onu kurtarmak için çırpınırlar. Cemo alevlerin içine dalarak hayatını tehlikeye atar, fakat Balım'ı kurtarmak için geç kalıp kalmadığından emin değildir. Cemo, Cevdet'in yardımıyla girdiği işte para kazanabilmek için canla başla çalışmaya başlar. Azize ise karşısına çıkan bir iş fırsatını değerlendirerek kardeşlerine bakabilmenin mücadelesine girişir. Annesinin arzusunu gerçekleştirmek isteyen Yavuz, Azize'yi bulabilmek için çabalar. Tehlike çemberi daha da daralırken, kardeşlerin hayata tutunma çabası zorluklarla devam etmektedir.