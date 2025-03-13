Sahipsizler 15. bölüm FULL izle! Sahipsizler son bölüm izleme linki

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, 15. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Sahipsizler 15. bölüm full izle seçeneklerini arayanlar için tek parça, kesintisiz ve HD izleme linki araştırılıyor. Sahipsizler son bölümde neler oldu? İşte Sahipsizler 15. bölüm izleme linki ve detayları…

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melis'in evlenmeye karar vermesi, Cemo'nun büyük bir öfkeye kapılmasına neden olur. Para kazanma amacıyla tehlikeli işlere girmeye devam eden Cemo, risk almaktan çekinmez. Vera'nın içinde bulunduğu durum, Azize'yi üzer. Ancak Devran'ı kaybetmek istemeyen Vera, ondan bir çocuk sahibi olmak istediğini söyler.

Zeliha'nın otelde işe başlaması, Yusuf ile arasında kıskançlık çatışmalarına yol açar. Necla ile Ercan arasındaki ilişki, Haşmetlerin evinde büyük bir krize neden olur. Torun sahibi olmak isteyen Pervin, Devran ve Azize üzerindeki baskısını artırır. Yakın zamanda bu hayalinin gerçekleşeceğine dair kendince bir umut yakalar. Ancak Vera'nın ortaya çıkışı ve verdiği haber, herkes üzerinde büyük bir şok etkisi yaratır.

Anne babalarını bir gece içinde, ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım'ın başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarının hikayesidir. Hikâye İstanbul'da geçse de kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat'ın büyük aşkları vardır. Bu imkânsız aşk İstanbul'dan çok uzakta, Mardin'in bir köyünde başlar.

Nereye gideceklerini bilemeden ortada kalan altı kardeş, Samet'in aklına gelen bir fikirle İstanbul yoluna düşerler. Yüzünü hiç görmedikleri ama babasının tek güvendiği insan olduğunu bildikleri "Aslan amcalarına" gideceklerdir.

SAHİPSİZLER FULL İZLEME LİNKİ VAR MI?

Sahipsizler dizisinin 15. bölümü, 12 Mart 2025 tarihinde izleyicilerle buluştu.

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