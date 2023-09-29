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Şahinler Çetesi kimdir? Şahinler Çetesi'ne operasyon düzenlendi!

Şahinler Çetesi'ne operasyon düzenlenmesinin ardından Şahinler Çetesi kimdir, nereli soruları gündeme geliyor. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Şahinler Çetesi'nin lideri kim ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Şahinler Çetesi kimdir? Şahinler Çetesi'ne operasyon düzenlendi!