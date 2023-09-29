Şahinler Çetesi kimdir? Şahinler Çetesi'ne operasyon düzenlendi!
Şahinler Çetesi'ne operasyon düzenlenmesinin ardından Şahinler Çetesi kimdir, nereli soruları gündeme geliyor. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Şahinler Çetesi'nin lideri kim ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Şahinler Çetesi kimdir? Şahinler Çetesi'ne operasyon düzenlendi!
Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertilmesinin ardından, Şahinler Çetesi kimdir merak ediliyor. Şahinler Çetesi'ne 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek suç örgütü çökertildi. Şahinler Çetesi kimdir, nereli sorularına yanıt aranıyor. Şahinler Çetesi kimdir? Şahinler Çetesi'ne operasyon düzenlendi! Detaylar haberimizdedir…
ŞAHİNLER ÇETESİ'NE OPERASYON DÜZENLENDİ
İstanbul merkezli olan çeteye 7 ilde düzenlenen operasyonlarla "Şahinler Çetesi" olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı.
ŞAHİNLER ÇETESİ KİMDİR?
İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çetelerin, organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceğiz" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden operasyonu duyurdu. İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini belirten Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahıs yakalandı.
İSTANBUL MERKEZLİ 7?? İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONLARLA ŞAHİNLER ÇETESİ OLARAK BİLİNEN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 29, 2023
ÇETE LİDERİ MEHMET ŞAHİN DAHİL 4??1?? ŞÜPHELİ YAKALANDI??
ÇETELERİN, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ??
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube… pic.twitter.com/65UMfkxnS8