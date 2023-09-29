İstanbul merkezli yürütülen operasyonlar, Şahinler Çetesi adıyla anılan suç örgütünün faaliyetlerini sonlandırdı. Bu operasyonlar, İstanbul'un yanı sıra 7 ilde eşzamanlı olarak gerçekleşti. Toplamda 41 şüpheli, çete lideri Mehmet Şahin dahil olmak üzere, yakalandı. Peki, Şahinler Çetesi çökertildi mi, yakalandı mı, elebaşı kim? İşte detaylar…

Şahinler Çetesi çökertildi mi, yakalandı mı, elebaşı kim?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonu "Çetelerin ve organize suç örgütlerinin etkinliğini azaltma amacı taşıyan" bir adım olarak duyurdu ve "Çetelerin, organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceğiz" dedi. Peki, Şahinler Çetesi çökertildi mi, yakalandı mı, elebaşı kim? İşte detaylar…

ŞAHİNLER ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ Mİ, YAKALANDI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden çok önemli bir operasyonu duyurdu. İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini belirten Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahıs yakalandı.

"KAHRAMANLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Operasyonda 16 ruhsatsız adet tabanca ve 660 adet fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız! Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

ŞAHİNLER ÇETESİ ELEBAŞI KİM?

Şahinler Çetesi elebaşı ve lideri, Mehmet Şahin'dir. İstanbul merkezli gerçekleşen operasyonlar sonucunda Şahinler Çetesi'nin lideri olarak bilinen şahıs Mehmet Şahin ve 41 şüpheli yakalanmıştır.

İSTANBUL MERKEZLİ 7?? İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONLARLA ŞAHİNLER ÇETESİ OLARAK BİLİNEN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ??



ÇETE LİDERİ MEHMET ŞAHİN DAHİL 4??1?? ŞÜPHELİ YAKALANDI??



ÇETELERİN, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ??



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube… pic.twitter.com/65UMfkxnS8 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 29, 2023

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