Şahinkaya Kanyonu, Samsun'un Turizm Potansiyelini Artırıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu, bu yıl 70 bin ziyaretçiyi ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kanyonun turizm cenneti olduğunu belirterek, ziyaretçi sayısının yıl sonuna kadar 100 bini aşmasını beklediklerini söyledi. Kanyon, teknelerle gezinti, su sporları ve doğa yürüyüşü gibi aktivitelerin yapıldığı bir turizm bölgesi olarak dikkat çekiyor.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Barajı'nın 1988 yılında yapılıp hizmete girmesiyle su dolan ve bugünkü halini alıp doğal hazineye dönüşen Şahinkaya Kanyonu, bu yıl şu ana kadar 70 bin ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'nin 2'nci büyük kanyonu olan Şahinkaya Kanyonu'nun turizm cenneti olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sadece kanyona gelen ziyaretçi sayımız yıl sonuna kadar 100 bini aşacak. Samsun'un turizm potansiyelini açığa çıkaracak çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Dağlar ile burada konumlanan kayaları, akarsuların yıllarca aşındırması sonucu meydana gelen, 1988'de Altınkaya Barajı'nın yapımıyla birlikte su dolup bugünkü görünümünü alan Şahinkaya Kanyonu, doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini görüyor. Samsun'un Vezirköprü ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki kanyon, 3 bin 250 metre uzunluğu, ortalama 106 metre su derinliği ve 340 metre kanyon yüksekliğiyle dikkati çekiyor. Türkiye'nin 2'nci büyük kanyonu olan ve Bakanlar Kurulu tarafından 2012'de 'Ulusal Turizm Bölgesi', 2015'te ise 'Tabiat Parkı' ilan edilen kanyonda ziyaretçiler, teknelerle gezinti, su sporları ve doğa yürüyüşü yapıyor. Ekstrem sporlar festivali 'Falcon Fest'e de ev sahipliği yapan kanyon, adrenalin tutkunları tarafından tercih ediliyor. Ayrıca kanyon etrafında Hititler dönemine kadar uzanan medeniyetin geçmişinin izleri ve tarihi kalıntılar bulunuyor. Etrafında piknik ve kamp alanları, restoran ve kafeler bulunan kanyonda Büyükşehir Belediyesi ile özel sektöre ait feribotlarla seferler düzenleniyor.

'HEDEF 1 MİLYON TURİST'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Harika bir kanyonumuz var orada. Burası ancak görerek anlatılır. Şu anda orada ziyaretçi sayısında çok ciddi artış var. Kanyonda yıllık 100 bin ziyaretçi hedefini yakalıyoruz. Sadece Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nu ziyaret eden turist sayısı 100 bine yaklaştı. Hedefimiz Samsun'un turist sayısını 1 milyona çıkarmak. 1 milyonu aştığınızda turizm şehri haline geliyorsunuz" dedi.

Doğal güzellikleriyle Şahinkaya Kanyonu'nun, Samsun'un en sembolik turizm değerlerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Demir, "Tekne turlarının daha keyifli olması ve insanların kanyonda daha fazla zaman geçirmeleri için bir aktivite rıhtımı yapılacak ve bu rıhtıma zipline, yürüyüş ve manzara parkuru, hizmet alanları restoranlar ve kafeler yapılacaktır. Kanyona gelen turist sayısının artmasının yanı sıra daha fazla zaman geçirmeleri ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaları hedefleniyor" diye konuştu.

Maviyle yeşilin buluştuğu Samsun'un doğal güzellikleriyle cazibe merkezi olacağını dile getiren Demir, "Karadeniz'in merkezindeki Samsun'umuzun doğal güzelliklerini tanıtmak ve markalaştırmak için tanıtım faaliyetlerine ağırlık veriyoruz. Samsun, turizm serüveninde ciddi anlamda parlayan, dikkat çeken, turizm potansiyelini kullanma noktasında hızla ilerleme kaydediyor. Samsun'un turizm potansiyelini açığa çıkaracak çalışmalar yürütüyoruz. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ile organize şekilde şehrimizin tanıtımı noktasında ciddi gayret sarf ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Hava Yolları'nın yanı sıra medya ve iletişim organlarını içeren tanıtım atağına kalktık" ifadelerini kullandı.