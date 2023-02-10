Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Gaziantep'in ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Şahinbey ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Şahinbey nerede? Şahinbey nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Şahinbey hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Gaziantep'te de birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi merak edildi. Peki, Şahinbey nerede? Şahinbey nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Şahinbey hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

ŞAHİNBEY NEREDE?

Şahinbey, Gaziantep ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 931.116

Yüzölçümü: 900 m (2.900 ft) (Rakım)

ŞAHİNBEY NÜFUSU NEDİR?

Gaziantep'te yer alan Şahinbey ilçesinin nüfusu 931.116'dir.

ŞAHİNBEY HANGİ İLE BAĞLI?

Şahinbey, Gaziantep ilinin bir ilçesidir. İlçe, Antep Savunması'nda üstün yararlılıklar gösteren Şahin Bey'in anısına bu ismi almıştır.

Şahinbey, nüfus bakımından Gaziantep'in en büyük, Türkiye'nin ise Esenyurt ve Keçiören'den sonra gelen en kalabalık üçüncü ilçesidir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2020 yıl sonu itibarı ile nüfusu 931.116'dır. Gaziantep'in bir mahallesi olan Şahinbey, Gaziantep'in 1987'de Büyükşehir olmasından sonra ilçe konumuna getirilmiştir.

Adının kaynağı

İlçe adını, Antep savunması sırasında Antep Heyeti Merkeziyesi'nin önerisi üzerine Kilis Yolu Kuvâ-yi Milliye Komutanlığı'na getirilen ve "Düşman Cesedimi Çiğnemeden Antep'e Giremez" diyerek Kilis Yolu Elmalı Köprüsü üzerinde Antep Halkını galeyana getirerek, Kuvâ-yi Milliye ruhunun kıvılcımını çakan, Komutan Şahin Bey'in adından almakta olup, bir de burada Şahinbey Anıtı yapılmıştır.

Şahinbey İlçesi

Gaziantep'in merkezini büyük bir bölümde içine alan ilçedir. Gaziantep'in en kalabalık ilçelerinden birisi olan Şahinbey, aynı zamanda Türkiye'nin en kalabalık üçüncü ilçesidir. Nüfusu ise 931 binden fazladır.

Milattan öncesine kadar yerleşim izlerine rastlanan bir ilçedir. Sof Dağları da yine Şahinbey ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Ekonomisi gelişmiş bir ilçedir ve ilçede sanayi büyük önem taşımaktadır. Diğer ilçelerde üretilen mahsulleri işleyen birçok fabrika Şahinbey'de kuruludur. Bu açıdan ihracatta da büyük bir yeri vardır.

Gaziantep'in en ortasında yer alan ve merkezine en yakın konumda bulunan ilçedir.