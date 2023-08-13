Şahinbey Belediyesi İstiklal Sosyal Tesisinde Kadınlar Hünerlerini Sergiledi

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı İstiklal Sosyal Tesis 'inde kurslara katılan kadınlar düzenlenen sergiyle kendi hazırladıkları elbiseleri sergiledi. Kadınlar, kendi diktikleri kıyafetlerin mankenliğini de üstlenerek defile düzenledi. Şahinbey Belediyesi tarafından kadınlara meslek edindirme ve kişisel gelişim imkanları sunuluyor.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı İstiklal Sosyal Tesis 'inde kurslara katılan kadınlar düzenlenen sergiyle hünerlerini görücüye çıkardı.

Şahinbey Belediyesi tarafından kadınların meslek sahibi olmaları ve kendilerini geliştirmeleri için sosyal tesislerde ve gençlik merkezlerinde çeşitli kurslar açılıyor. Bu kurslara katılan ev hanımları kendi hazırladıkları elbiseleri düzenledikleri defile ile sergilediler.

Defileden tam not aldılar

Kendi diktikleri kıyafetlerin mankenliğini de üstlenen kursiyerlerin heyecanı ve haklı gururları görülmeye değerdi. Gece kıyafetinden gelinliğe, bindallıdan tayyöre kadar geniş bir yelpazede sunulan kıyafetler konuklar tarafından da tam not aldı. Ev hanımları ve çocukları dikilen kıyafetlerle hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de onları satarak aile bütçesine katkıda bulunuyorlar.

Kadınlar için önemli imkanlar sunuluyor

Kendi yaptığı elbiseleri sergileyen Aysel Özçubukçu, "Bir yıldır İstiklal Sosyal Tesis 'ine geliyorum. Burada aldığım eğitimle kendi elbiselerimi, çocuklarımızın ve torunlarımın elbiselerini dikiyorum. Evdeki kumaşlarımı yaptığım elbiselerle değerlendirmiş oluyorum. Özellikle yaşadığımız deprem sürecinden sonra burası bana terapi gibi geldi. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bizlere bu imkanı sunduğu için teşekkür ederim" dedi.

İstiklal Sosyal Tesis'inde ki kursun kendisine olan özgüvenini yerine getirdiğini ifade eden Ayşe Alal "Evimizdeki atıl durumdaki kumaşlardan ve eşyalardan kendimize elbiseler yaptık. Eski olan kıyafetlerimizi yeniden giyilebilir hale getirdik. Buraya gelmeden önce eşimin bakış açısı buraya farklıydı. Ancak buraya geldikten sonra kendimi geliştirdim. Bu gelişimimi hem çevrem hem eşim gördü. Şimdi herkes iyi gitmişsin diyor. Burası bize çok şey kattı. Hayata daha öz güvenle bakıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İstiklal Sosyal Tesis'inde eğitim alan kursiyerlerden Güler Çoban ise, "Beş yıldır İstiklal Sosyal Tesisine geliyorum. Burada Kur'an-ı Kerim öğrendim. Daha sonra mefruşat ve dikiş nakış kursuna geldim. İstiklal Sosyal Tesisinde çok şeyler öğrendim. Eşimi kaybettikten sonraki yaşadığım travmayı burada aşabildim. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP