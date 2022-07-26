Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Şahin Yılancı, tedavi gördüğü İstanbul'da bir hastanede 51 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Şahin Yılancı kimdir? Şahin Yılancı neden öldü, hastalığı neydi?

ŞAHİN YILANCI KİMDİR?

Şahin Yılancı,1971 yılında Şebinkarahisar ilçesinde doğdu,ilk ve orta öğrenimini yine Şebinkarahisar'da tamamladı.

1988 yılında aile şirketinde ticaret hayatına başladı.

2001 yılında Ak Parti'nin kurulmasıyla birlikte aktif politikaya başladı.

2001-2002 yılları arasında İlçe Başkan Yardımcılığı,2002-2008 yılları arasında ise Ak Parti Şebinkarahisar İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü.

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde partisinden Belediye Başkan Adayı olmak üzere İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek aday oldu.

Şebinkarahisar halkının teveccühleriyle Belediye Başkanı seçilen Yılancı 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde yeniden aday oldu ve ikinci kez kazandı.

Şahin Yılancı evli ve üç çocuk babasıdır.

Şahin Yılancı, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Giresun Şebinkarahisar Belediye Başkanı oldu.

Yakalandığı hastalık nedeniyle yaklaşık 1 yıldır İstanbul´da tedavi gören Belediye Başkanı Şahin Yılancı, bugün öğleden sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ŞAHİN YILANCI NEDEN ÖLDÜ?

Giresun´un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı (51), İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.