Şahin Kırbıyık kimdir? Şahin Kırbıyık kaç yaşında, nereli? Şahin Kırbıyık biyografisi nedir? - Haberler

İlerleyen süreçte babası 1970'li Kırbıyıklar Yem Fabrikası'nı açmış, Şahin Kırbıyık'da esnaflık ve ticareti o dönemlerde öğrenmiştir. Peki, Şahin Kırbıyık kimdir? Şahin Kırbıyık kaç yaşında, nereli? Şahin Kırbıyık hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞAHİN KIRBIYIK KİMDİR?

Şahin Kırbıyık 1967 yılında dünyaya geldi. Şahin Kırbıyık bir iş insanıdır. Şahin Kırbıyık aynı zamanda Tarsus İdman Yurdu Başkanıdır.

Şahin Kırbıyık aynı zamanda Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır. Çalışma hayatına barmenlik yaparak başlamıştır. Dedesinin geçmişte şekercilik yaptığını, Lokum, cezerye ve bandırma gibi yöreye ait olan tatlıların imalatı ile ilgili çalıştığını dile getirmiştir.

İlerleyen süreçte babası 1970'li Kırbıyıklar Yem Fabrikası'nı açmış, Şahin Kırbıyık'da esnaflık ve ticareti o dönemlerde öğrenmiştir.

Soyadının Oğuz boyları'na uzandığını, kendilerinin Karakeçili Yörüklerinden olduğunu ve yörüklüğü ile her zaman gurur duyduğunu aktarmıştır.

Askere gidip geldikten sonra oturduğu mahallede market ve zaruri tüketim ürünleri satan bir bakkal açmıştır. Daha sonra annesinin 10 dönümlük bir arsasının satıldığını ve Mersin Limanı A Kapısı karşısına Adonis isminde bir deri mağazası açmış ve iş hayatına devam etmiştir.

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