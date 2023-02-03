Şahin Duman - Seni Bekledim şarkı sözleri! 'Seni Bekledim' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Şahin Duman'in yeni şarkısı Seni Bekledim, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Seni Bekledim şarkı sözleri nelerdir? Seni Bekledim şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Şahin Duman - Seni Bekledim şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Abdülkadir Nurlu'ya aittir.
SAHİN DUMAN - SENİ BEKLEDİM ŞARKI SÖZLERİ
Herkes uykuda uyuyamadım
Seni aklımdan çıkaramadım
Harkıydım benimle ağladı gece
Feryadımı sana duyuramadım
Harkıydım benimle ağladı gece
Feryadımı sana duyuramadım
***
Yaslandım, başımı koydum cama
Baktım, baktım bomboş yollara
Bulandı gözlerim, tutmuyor dizlerim
Paramparça yüreğim, daldım sessizce daldım
Bulandı gözlerim, tutmuyor dizlerim
Paramparça yüreğim, yandım yandıkça yandım
***
Dualar ettim gelesin diye
Gelipte halimi göresin diye
Açtım ellerimi seni bekledim
Kollarına beni alasın diye
Açtım ellerimi seni bekledim
Kollarına beni beni alasın diye
***
Yaslandım, başımı koydum cama
Baktım, baktım bomboş yollara
Bulandı gözlerim, tutmuyor dizlerim
Paramparça yüreğim, daldım sessizce daldım
Bulandı gözlerim, tutmuyor dizlerim
Paramparça yüreğim, yandım yandıkça yandım