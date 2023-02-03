Şahin Duman - Seni Bekledim şarkı sözleri! 'Seni Bekledim' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Şahin Duman'in yeni şarkısı Seni Bekledim, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Seni Bekledim şarkı sözleri nelerdir? Seni Bekledim şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...