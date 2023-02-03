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Şahin Duman - Seni Bekledim şarkı sözleri! 'Seni Bekledim' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Şahin Duman - Seni Bekledim şarkı sözleri! 'Seni Bekledim' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Şahin Duman'in yeni şarkısı Seni Bekledim, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Seni Bekledim şarkı sözleri nelerdir? Seni Bekledim şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Şahin Duman - Seni Bekledim şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Abdülkadir Nurlu'ya aittir.

SAHİN DUMAN - SENİ BEKLEDİM ŞARKI SÖZLERİ

Herkes uykuda uyuyamadım

Seni aklımdan çıkaramadım

Harkıydım benimle ağladı gece

Feryadımı sana duyuramadım

Harkıydım benimle ağladı gece

Feryadımı sana duyuramadım

***

Yaslandım, başımı koydum cama

Baktım, baktım bomboş yollara

Bulandı gözlerim, tutmuyor dizlerim

Paramparça yüreğim, daldım sessizce daldım

Bulandı gözlerim, tutmuyor dizlerim

Paramparça yüreğim, yandım yandıkça yandım

***

Dualar ettim gelesin diye

Gelipte halimi göresin diye

Açtım ellerimi seni bekledim

Kollarına beni alasın diye

Açtım ellerimi seni bekledim

Kollarına beni beni alasın diye

***

Yaslandım, başımı koydum cama

Baktım, baktım bomboş yollara

Bulandı gözlerim, tutmuyor dizlerim

Paramparça yüreğim, daldım sessizce daldım

Bulandı gözlerim, tutmuyor dizlerim

Paramparça yüreğim, yandım yandıkça yandım

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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