Şahin bey hangi cephede savaşmıştır? Şahin bey kimdir? Doğu cephesinin komutanı kimdir?

İstiklal Savaşı'nın en büyük kahramanlarından biri olan Şahin Bey; Milli Mücadele'nin yanı sıra Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı'nda da görev yapmış bir askerdir. Peki Şahin bey kimdir? Şahin bey hangi cephede savaşmıştır? Neden "Şahin Bey" deniliyor? Doğu cephesinin komutanı kimdir? Gaziantep'in ilk adı nedir? Şahin bey nerenin komutanı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milli Mücadelede dönemi kahramanlarından Şahin Bey'in hayatı merak konusu oldu. Antep savunmasında şehit düşen Şahin Bey'in kim olduğunu merak eden vatandaşlar, Şahin Bey hakkında araştırmalar yapıyor. Peki ,Şahin bey kimdir? Şahin bey hangi cephede savaşmıştır? Neden şahin bey deniliyor? Doğu cephesinin komutanı kimdir? Detaylar haberimizde...

ŞAHİN BEY HANGİ CEPHEDE SAVAŞMIŞTIR?

Milli Mücadele'nin önemli kahramanlarından olan Şahin Bey; Güney cephesinde Fransızlara karşı savaşmıştır. 1 Dünya Savaşı sonrası İstanbul'a gelen Şahin Bey, Antep Heyet-i Merkeziyesi'ne başvurarak Antep'e gelmiş ve Kilis – Antep yolu Kuva-yı Milliye Komutanlığı'na getirilmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında Şahin Bey'in Kurtuluş Savaşı'nda savaştığı il sorulduğunda verilecek cevap Antep olacaktır.

Şahin Bey Antep'e geldikten sonra kendisine Kilis – Antep yolunu kontrol altında tutma vazifesi verilmiştir. Antep – Kilis yolu, Antep'teki direniş hareketi için çok kilit bir noktada bulunmaktaydı çünkü Fransızlar bu yolu kullanarak Antep'teki işgal birliklerine ikmal ve yardım gerçekleştirebilirlerdi. Bu yolun güvenliği için görevlendirilen Şahin Bey, derhal bir milis gücünü organize ederek 1920 yılından itibaren Fransız güçlerle çetin mücadelelere girişmiştir. Şahin Bey, 1920'nin Şubat ve Mart ayında gerçekleştirmiş olduğu direnişle önemli bir Fransız kuvvetini engellemiş ve Fransızların Antep'e gerçekleştirecekleri sevkiyatı önlemeyi başarmıştır.

24 Mart 1920 tarihinde oldukça kalabalık bir Fransız kuvveti ile karşı karşıya gelen Şahin Bey ve beraberindekiler yolun güvenliğini canları pahasına savunmaya devam etmişlerdir. 28 Mart sabahına kadar tüm şiddeti ile devam eden çatışmalar sonunda Şahin Bey'in etrafındaki milislerin sayısı 18'e kadar düşmüştür.

28 Mart günü Elmalı köprüsü üzerindeki savunmasına devam eden Şahin Bey; Fransızların getirdiği takviye birlikler ve ağır makineli ateş gücü ile vurularak şehit edilmiştir.

Mehmed Said Bey'e Şahin Bey lakabı ise Kilis – Antep yolunda gösterdiği üstün mücadele gücü ve kahramanlığı sebebiyle verilmiştir. Aynı zamanda bugün Gaziantep'te Şahinbey adında bir ilçe de bulunmaktadır. Elmalı Köprüsü'nde hayatını kaybeden Şahin Bey'in anıt mezarı da Gaziantep – Kilis yolunun 28. kilometresindedir.

NEDEN "ŞAHİN BEY" DENİLİYOR?

Şahin Bey, 1902 yılında Zeynep isimli bir kadınla evlenmiştir. Hayri ve Mehmet Sait adında iki oğlu olmuştur. Asıl adı Mehmet Sait olmakla birlikte, Urya yolunda gösterdiği mücadeleden ötürü "Şahin Bey" lakabı takılmıştır. Antep Savunması'nda üstün yararlılıklar göstermesi nedeniyle Şahin Bey`in anısına Şahinbey ilçesine adı verilmiştir. Şehit olduğu Elmalı köprüsü yakınlarında, Gaziantep-Kilis karayolunun 28. kilometresinde kendisi için anıt mezar yaptırılmıştır.

ŞAHİN BEY NASIL KAHRAMAN OLDU?

Fransızlara karşı 4 gün boyunca direnen Şahin Bey, tek başına kalıncaya kadar mücadele etti. Son nefesini verene kadar düşman ateşine karşılık veren Şahin Bey, 28 Mart 1920'de Elmalı Köprüsü'nde şehit edildi.

ŞAHİN BEY KİMDİR?

Asıl adı Mehmet Sait olan Şahin Bey, 1877 yılında Gaziantep'te doğdu. Henüz 22 yaşında ilk defa Yemen'e asker olarak gitti ve Yemen'de başçavuş rütbesine kadar yükseldi. 1911 yılında da Trablusgarp Savaşı'na gönüllü olarak katılım sağladı ve ardından Balkan Savaşları dahilinde Çatalca Cephesi'nde görev yaptı.

DOĞU CEPHESİNİN KOMUTANI KİMDİR?

Bu doğrultuda Doğu Cephesi'nin komutanı olarak Kazım Karabekir Paşa öne çıkıyor. O dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan karar ile beraber, Doğu Cephesi'nde Kazım Karabekir Paşa atanmıştı. Kazım Karabekir Paşa Doğu Cephesi'nde Ruslar ve Ermeniler ile Büyük bir savaş verdi.

GAZİANTEP'İN FRANSIZ İŞGALİNE KARŞI KOYAN TÜRK KAHRAMAN KİMDİR?

29 Ekim 1919'da Ermeni halkın coşkulu gösterileri arasında, içlerinde gönüllü Ermeni birliklerinin de bulunduğu Fransız işgal kuvvetleri Antep'e girmiş, büyük bir tepkiyle karşılanan işgal 29 Ekim günü 13.Kolordu Kumandanı Ahmet Cevdet Bey tarafından işgal kuvvetleri kumandanına bir telgraf yazılarak protesto edilmişidir.

GAZİANTEP'İN İLK ADI NEDİR?

Yöre halkı tarafından Antep olarak bilinen şehrin eskiden resmi adı Aynitap-Ayıntap idi. Ayıntap adının kökeni ile ilgili çok değişik rivayetler mevcuttur (Güzelbey, 1987: 30). "1. Şehir adını burada hüküm süren Kral Ayni ile Kraliçe Tep'in adlarının birleşmesinden almıştır.

GAZİANTEP'İ İŞGALDEN KİM KURTALDI?

Fransa'nın 1 Nisan 1919'daki Antep'i işgal etmesinden sonra, 1920 yılının Nisan ayı başında Türk Milli kuvvetleri kentte bir ayaklanma başlatarak Fransızlara karşı direnişe geçti. Şehrin denetimini ele geçirerek Fransız askerlerini Antep'ten çıkardı.

ŞAHİN BEY NERENİN KOMUTANI?

Milli Mücadele'nin önemli kahramanlarından olan Şahin Bey; Güney cephesinde Fransızlara karşı savaşmıştır. 1 Dünya Savaşı sonrası İstanbul'a gelen Şahin Bey, Antep Heyet-i Merkeziyesi'ne başvurarak Antep'e gelmiş ve Kilis – Antep yolu Kuva-yı Milliye Komutanlığı'na getirilmiştir