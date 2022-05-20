Sahillerde mangal yakmak yasak mı, serbest mi? Sahillerde mangal yasağı kalktı mı? - Haberler

Sahillerde mangal yakmak yasak mı? Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte sıcaklardan bunalan insanlar sahillerde piknik yapmaya başladı. Pikniklerin olmazsa olmazlarından biri olan mangal ile ilgili kafalarda soru işareti olan Sahillerde mangal yakmak yasak mı, serbest mi? konusu gündeme geldi. Vatandaşlar daha çok Florya sahilde mangal yakmak yasak mı? Bayraklı sahilde mangal yakmak yasak mı? Caddebostan sahilde mangal yakmak yasak mı? konularını araştırıyor. Peki sahilde mangal yapmak yasak mı? Sahillerde mangal yasağı kalktı mı? İşte yanıtı....

SAHİLLERDE MANGAL YAKMAK YASAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar doğrultusunda sahillerde mangal yakmak yasaktır. Konu ile ilgili İbb'nin internet sitesinde yer alan haber şu şekildedir:

İbb, kamusal alanlarda, hem çevre kirliğine neden olan hem de yurttaşlara rahatsızlık veren mangal yakımını durdurmak için gerekli çalışmaları başlattı. Sahil ve yeşil alanlara, uyarı tabelalarının dikilmesinin ardından denetimler yaşama geçirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İbb ), özellikle yaz aylarında ortalığı dumana boğan mangallar konusunda harekete geçti. Kentin yeşil alan ve sahillerinde yakılan mangallar, çevre kirliliğinin yanı sıra spor yapan, dinlenen ve oyun oynayan yurttaşlar açısından da büyük rahatsızlık konusu.

Çevre kirliliğinin önlenmesi, yakınmaların giderilmesi amacıyla, ilk olarak, İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü, gerekli yerlere uyarı tabelası dikilmesi çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İBB Zabıta ekipleri ve Özel Güvenlik Personeli de denetimler için sahaya çıkacak.

İLK SİNYALİ İMAMOĞLU VERMİŞTİ

Beylikdüzü'nde görev yaptığı dönemde sahilde mangal yakımını kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurttaşlardan gelen şikâyetler üzerine, bu uygulamanın kent geneline yayılacağı konusundaki ilk sinyali vermişti.

İmamoğlu, "Yönetim anlayışımızın önemli bir odağı, kente özen göstermek ve insana saygı duymak. Mangal yerinde yanmıyor. Yandığı zaman, yakıldığı yeri değil, 200 metre çevresini etkiliyor" demişti.

İMAMOĞLU'NDAN SAHİLLERDEKİ 'MANGAL YASAĞI' YORUMU: "HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar meydanı ve sahilinde başlanacak projelerle ilgili inceleme gezisi gerçekleştirdi. Meydanda bir vatandaşın kentsel dönüşümle ilgili sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, sahilde de Münevver Öztürk isimli yurttaşın doğum gününü kutladı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile de sahillerin mangala kapatılmasıyla ilgili bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, "Mangala ait alanlarımız da var. Onları da duyurduk zaten. İnsanlar, mangal zevkini oralarda yapabilirler. Ama bu tür alanları kesinlikle mangal dışı alanlar olarak belirledik. Bu konuda hiç pişman değilim" dedi.



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