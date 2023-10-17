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Şahika Ercümen ne rekoru kırdı, kaç metre daldı? Şahika Ercümen kimin rekorunu kırdı? Dalış rekoru kaç?

Şahika Ercümen ne rekoru kırdı sorusu araştırılmaktadır. Milli yüzücünün dalış rekoru merak konusu oldu. Peki, Şahika Ercümen ne rekoru kırdı? Şahika Ercümen dalış rekoru kaç? İşte detaylar...