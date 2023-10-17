Şahika Ercümen ne rekoru kırdı, kaç metre daldı? Şahika Ercümen kimin rekorunu kırdı? Dalış rekoru kaç?
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Şahika Ercümen ne rekoru kırdı sorusu araştırılmaktadır. Milli yüzücünün dalış rekoru merak konusu oldu. Peki, Şahika Ercümen ne rekoru kırdı? Şahika Ercümen dalış rekoru kaç? İşte detaylar...
Milli sporcu Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı. Şahika Ercümen'in gururlandıran haberinin ardından dalışla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Şahika Ercümen kimin rekorunu kırdı merak konusu oldu. Arama motorlarında Şahika Ercümen'in kaç metreye daldığı sorgulatılıyor. Peki, Şahika Ercümen ne rekoru kırdı? Şahika Ercümen dalış rekoru kaç? Detaylar haberimizde...
ŞAHİKA ERCÜMEN NE REKORU KIRDI?
Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.
ŞAHİKA ERCÜMEN KİMİN REKORUNU KIRDI?
Milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metreyle Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu dünya rekorunu kırdı.