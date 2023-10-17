Şahika Ercümen hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Şahika Ercümen'in kariyeri merak konusu oldu. Peki, Şahika Ercümen kimdir, kaç yaşında? Şahika Ercümen boy ve kilosu ne? İşte detaylar...

Şahika Ercümen kimdir, kaç yaşında? Şahika Ercümen boy ve kilosu ne? Şahika Ercümen hayatı ve kariyeri!

Milli sporcu Şahika Ercümen hayatı araştırılmaktadır. Şahika Ercümen kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Serbest dalışta Türkiye rekorunu elinde bulunduran Şahika Ercümen'in kariyeri araştırılıyor. Arama motorlarında Şahika Ercümen kimdir sorgulatılıyor. Peki, Şahika Ercümen kimdir, kaç yaşında? Şahika Ercümen boy ve kilosu ne? Detaylar haberimizde...

ŞAHİKA ERCÜMEN KİMDİR?

Serbest dalışta Türkiye rekorunu elinde bulundurmaktadır. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunudur ve aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2006'da, İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle Türkiye rekoru kırdı. 26-27 Mayıs 2007 tarihlerinde, Ankara ODTÜ kapalı yüzme havuzunda düzenlenen dinamik apnea (serbest dalışın havuzda yapılan branşlarından biri) Türkiye Şampiyonası'nda tek nefesle havuzda 145,35 metre giderek Türkiye rekoru kırdı

Bahamalar'da yer alan Mavi Çukur'da düzenlenen organizasyonun 9. ve son gününde Şahika Ercümen, 100 metreye 3 dakika 14 saniye içinde dalarak Türkiye rekoru kırdı.

ŞAHİKA ERCÜMEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şahika Ercümen 16 Ocak 1985 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelmiştir.