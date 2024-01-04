Siteye erişmekte sorun yaşadığını iddia eden kullanıcılar internet üzerinde Sahibinden çöktü mü? Sorusunu internet üzerinde araştırdı ve farklı iddialar ile karşı karşıya kaldı. Bu nedenle kullanıcılar Sahibinden neden kapandı? Sorusu ile araştırmalarını sürdürmekte. Domain ücreti ödenmediği ve başka bir şirketin alan adını satın aldığı iddia edilen ilan sitesi sahibinden.com'da gece yarısından bu yana yaşanan erişim problemi çözüldü. Peki, Sahibinden neden kapandı? Sahibinden açıldı mı, kapanma sebebi neydi?

SAHİBİNDEN NEDEN KAPANDI?

Sahibinden şirketi alan adının başka bir şirket tarafından satın alındığı iddialarıyla ilgili ikinci bir açıklama yaptı. İddiaların yalanlandığı açıklamada, "Medyada yer alan sahibinden.com alan adının başka bir kişi / firma tarafından satın alınmış olması, alan adının yenilenmemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Alan adı hizmeti aldığımız firma sorunun en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır." Denildi.

SAHİBİNDEN AÇILDI MI?

Sıkıntıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Şirketin domain (alan adı) ücretini ödemediği ve başka bir firmanın alan adını satın aldığı öne sürüldü. Şirket yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlarken, erişim sıkıntısı da saatler sonra çözülebildi. Kullanıcılar, sahibinden.com'a yeniden girmeye başladı.