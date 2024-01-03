İlan sitesi Sahibinden.com'a bir süredir hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyor. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karşılaşırken Sahibinden ne zaman düzelir, normale döner? Sorusu, en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Sahibinden ne zaman açılacak? Sahibinden ne zaman düzelir, normale döner?

SAHİBİNDEN NE ZAMAN AÇILACAK

Sitenin domain ücretinin ödenmediği ve başka bir şirketin alan adını satın aldığı iddia edilirken, Sahibinden'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır." denildi.