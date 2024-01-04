Sahibinden.com erişime açıldı mı? 4 Ocak Sahibinden.com açılıyor mu, ne zaman açıldı?

Sahibinden.com erişime açıldı mı sorusu gündemden düşmüyor. 4 Ocak Sahibinden.com açılıyor mu, ne zaman açıldığı merak ediliyor. Sahibinden.com sitesine yeniden giriliyor mu ve Sahibinden.com erişime açıldı mı sorularına yanıt aranıyor. Domain ücreti ödenmediği ve başka bir şirketin alan adını satın aldığı iddia edilen ilan sitesi Sahibinden.com'da son durum sorgulanıyor. Sahibinden.com erişime açıldı mı? 4 Ocak Sahibinden.com açılıyor mu, ne zaman açıldı? Detaylar haberimizdedir…

SAHİBİNDEN.COM ERİŞİME AÇILDI MI?

Türkiye'nin önde gelen ilan sitesi sahibinden.com'a gece yarısından itibaren hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sıkıntısı yaşandı. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karıştı.

4 OCAK SAHİBİNDEN.COM NE ZAMAN AÇILDI?

Sıkıntıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Şirketin domain (alan adı) ücretini ödemediği ve başka bir firmanın alan adını satın aldığı öne sürüldü. Şirket yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlarken, erişim sıkıntısı da saatler sonra çözülebildi. Kullanıcılar, sahibinden.com'a yeniden girmeye başladı.

Öte yandan Sahibinden'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

"ALAN ADI BAŞKA FİRMA TARAFINDAN SATIN ALINMADI"

Sahibinden şirketi alan adının başka bir şirket tarafından satın alındığı iddialarıyla ilgili ikinci bir açıklama yaptı. İddiaların yalanlandığı açıklamada, "Medyada yer alan sahibinden.com alan adının başka bir kişi / firma tarafından satın alınmış olması, alan adının yenilenmemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Alan adı hizmeti aldığımız firma sorunun en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır." denildi.