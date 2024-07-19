SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ? Sahibinden.com ne zaman düzelecek?

Sahibinden.com kullanıcıları bugün siteye erişim sağlamakta güçlük çekiyor. Platform, alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşanan teknik bir sorun nedeniyle erişim problemi yaşandığını açıkladı. Peki, Sahibinden.com çöktü mü? Sahibinden.com ne zaman düzelecek?

SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Sahibinden şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor.

SAHİBİNDEN.COM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sorunun en kısa sürede çözülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.