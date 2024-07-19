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SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ? Sahibinden.com ne zaman düzelecek?

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Ülkemizdeki popüler ilan sitesi Sahibinden.com'da yaşanan teknik sorunlar kullanıcıları etkiliyor. Siteye erişim sağlanamıyor ve kullanıcılar ilanlarına ulaşamıyor. Sahibinden.com yetkilileri sorunun ne zaman çözüleceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Sahibinden.com kullanıcıları bugün siteye erişim sağlamakta güçlük çekiyor. Platform, alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşanan teknik bir sorun nedeniyle erişim problemi yaşandığını açıkladı. Peki, Sahibinden.com çöktü mü? Sahibinden.com ne zaman düzelecek?

SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Sahibinden şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor.

SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ? Sahibinden.com ne zaman düzelecek?

SAHİBİNDEN.COM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sorunun en kısa sürede çözülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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