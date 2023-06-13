Türkiye'nin en büyük alım-satım sayfalarından Sahibinden.com hakkında kullanıcılar son saatlerde sık sık Sahibinden.com çöktü mü? Sahibinden çöktü mü 2023? Sahibinden çöktü mü son dakika! sorularını soruyor.

Siteye erişmekte sorun yaşadığını iddia eden kullanıcılar Sahibinden.com çöktü mü? Sahibinden çöktü mü 2023? Sahibinden çöktü mü son dakika! sorularını soruyor. Peki, Sahibinden.com çöktü mü? İşte tüm detaylar…

SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcıların siteye girmekte problem yaşadığını iddia etmesi üzerine sık sık Sahibinden.com çöktü mü? soruları soruluyor. Şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Şu anda siteye girişlerde sorun olmadığı görülüyor.

SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ 2023 SON DAKİKA!

Şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Şu anda siteye girişlerde sorun olmadığı görülüyor. İşte son 24 saatte rapor edilen kesintiler:

Kullanıcıların rapor ettiği kesintilerin yüzde 60'ı internet sitesi, yüzde 40'ı mobil uygulama üzerinden olduğu görüldü.