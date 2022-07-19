Türkiye'nin en çok kullanılan uygulamalarından olan Sahibinde hakkında Sahibinden çöktü mü? Sahibinden'e neden girilmiyor? sorularının yanıtları aranıyor.

SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ?

İkinci el otomotiv sektörünün yanı sıra pek çok alanda faaliyet gösteren Sahibinden uygulaması hakkında sorun bildirimleri geldi.

Sahibinden.com'a gelen hata bildirimleri:

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