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Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com çöktü mü, sorun mu var?

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Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com çöktü mü, sorun mu var?

İkinci el otomotiv sektörünün yanı sıra pek çok alanda faaliyet gösteren Sahibinden uygulaması hakkında uygulamanın kullanıcılarının yaşadığı problemlerin ardından Sahibinden çöktü mü, Sahibinden'e neden girilmiyor? sorularının yanıtları arandı. Peki, Sahibinden.com çöktü mü?

Sahibinden çöktü mü? İkinci el otomotiv sektörünün yanı sıra pek çok alanda faaliyet gösteren Sahibinden uygulaması hakkında uygulamanın kullanıcılarının yaşadığı problemlerin ardından Sahibinden çöktü mü, Sahibinden'e neden girilmiyor? sorularının yanıtları arandı. Peki, Sahibinden.com çöktü mü? İşte detaylar...

SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ?

İkinci el otomotiv sektörünün yanı sıra pek çok alanda faaliyet gösteren Sahibinden uygulaması hakkında sorun bildirimleri geldi.

Sahibinden.com'a gelen hata bildirimleri:

Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com çöktü mü, sorun mu var?

En çok bildirilen sorunlar

  • 67% İnternet sitesi
  • 33% Uygulama
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