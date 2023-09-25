Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? SAHİBİNDEN SUNUCU HATASI! Sahibinden.com neden giremiyorum?

Türkiye'nin en popüler alışveriş ve ilan sitesi Sahibinden.com'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar siteye giremiyor ve 'sunucu hatası' mesajıyla karşılaşıyor. Peki, Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? Sahibinden.com neden giremiyorum? İşte detaylar...

Sahibinden çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Siteye giriş yapan kullanıcılar hatayla karşılaştılar. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından Sahibinden.com sitesine girişte sıkıntılar yaşandığı bildirilmekte. Sahibiden ne zaman açılacak merak konusu oldu. Peki, Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? Sahibinden.com neden giremiyorum? Detaylar haberimizde...

SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Sahibinden.com sitesine girişte hatayla karşılaşılmaktadır. Sahibinden.com sitesi son 24 saat içerisinde yapılan bildirimler şu şekildedir: